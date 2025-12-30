Британец без паспорт се жалва от незаконно задържане в България

В Банско пилотът Робърт Уивър слязъл от „стълба към небето“

Пет дни го чакали да дойде на себе си

„Дейли мейл“ крие цялата истина за „пострадал“ сънародник

Британец на 38 години от Бирмингам се оплака, че бил незаконно задържан за две седмици в България, защото му откраднали паспорта в Банско. Той отишъл в полицията да подаде сигнал и там го арестували, твърди Робърт Уивър в разказа си пред таблоида “Дейли мейл”.

Без претенции за фактчекърщина, “Труд news” научи от свои достоверни източници, че вероятно голяма част от историята на Уивър е истина, но в нея има и бели петна, които нашето МВР едва ли ще пропусне, ако чужденецът наистина е решил да го съди за незаконно задържане.

Робърт Уивър казва, че работи като пилот и дошъл на тридневно посещение в България през октомври 2025 г., за да разгледа с очите на купувач имот в района на курорта Банско. Той и преди имал имот у нас, без да уточнява кога и къде. Отседнал в хотел със закуска. Сутринта, в която трябвало да си замине, установил, че паспортът му го няма в сейфа на стаята му. Отишъл в полицията, за да съобщи за кражбата. Там обаче го задържали, защото не можел да докаже своята самоличност.

Според описаната драма в “Дейли мейл” британецът бил оставен в килия без достъп до тоалетна и питейна вода, а на следващия ден го преместили в център за задържане. Там бил в килия с още шестима, получавал храна един път на ден и имал право да излиза навън само за 20 минути на ден. Бил му и отказан достъп до телефон, за да се обади на близките си и адвокат. Мъжът успял да се свърже с британското посолство, когато друг задържан тайно му дал телефон.

При отвеждането му в София представители на Столичната полиция му се извинили за инцидента, пише “Дейли мейл”. Посолството му издало спешни документи за пътуване и той се е върнал във Великобритания и сега водел дело срещу българските власти за незаконно лишаване от свобода.

Пред “Труд news” запознати със случая обясниха, че установяването на самоличност на чужденец без документи е стандартна процедура, но нестандартното в случая бил самият “пилот” Робърт Уивър. Той се появил в полицията в Банско в такова състояние, сякаш току що е слязъл от “стълба към небето” (Слушай едноименната песен на “Лед Цепелин” - б. р.). Никой не разбирал какво иска да каже и какво му се е случило, а още по-малко как му е името, къде живее и къде иска да отива. Оставили го да поизтрезнее, но той не бил просто пиян от люта ракия и църно вино, а по-скоро от люти, църни и бели субстанции. В такова състояние бил докаран и в дома за чужденци от затворен тип в софийския квартал “Бусманци”.

Трябвало да минат около 5 дни, преди Робърт да отвори очи и да дойде на себе си, а после и да разбере къде е и “как ще я караме оттук-нататък”. Обикновено в подобни случаи самоличността на чужденците се установява за 7 до 10 дни, а за поданиците на Негово величество Чарлз Трети - много по-бързо. Роберт обаче се оказал с много бели петна и за “изписването” му от изолатора трябвали две седмици.