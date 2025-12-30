Увеличава се продължителността на живота у нас

72 г. при мъжете и 79 г. при жените

Средната продължителност на живота в България се увеличава, показва Отчетът за 2024 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 - 2030 г.), който беше одобрен от правителството. При мъжете тя е 71.9 години, докато при жените е със 7.4 години по-висока - 79.3 години. В сравнение с 2014 г. средната продължителност на живота при мъжете нараства с 0.7 години, а при жените - с 1 година, съобщиха от правителствената информационна служба.

Документът включва информация за изпълнени мерки и дейности за насърчаване на раждаемостта, подобряване на общото здравословно състояние на населението, намаляване на детската и майчината смъртност и осигуряване на заетост и намаляване на бедността.

Отчетените мерки са насочени към благоприятно повлияване на основните демографски показатели - раждаемост, смъртност и миграции и към развитието на качеството на човешките ресурси.

Акцент в Отчета е оказаната подкрепа за семействата и децата. През 2024 г. еднократни помощи за ученици са изплатени за близо 250 000 деца. За осигурителни обезщетения за бременност и майчинство са изплатени над 669 милиона лева, а за помощи по реда на Закона за семейните помощи за деца - над 662 милиона лева.