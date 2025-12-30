Монтират огради и дървени скари на дюните край Шабла

Европроект спира увреждането на защитени местности

Край на незаконните селища от каравани на пясъка

Мащабен проект за защита на дюните и крайбрежните местообитания реализира Община Шабла. Целта му е да се премахне нетипичната и инвазивна растителност по пясъчните хълмове в защитените зони „Езеро Дуранкулак“ и „Езеро Шабла - Езерец“ и да се спре нерегламентираното преминаване на автомобили.

Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие с над 536 000 лв. и с допълнителни близо 95 000 лв. от държавния бюджет. Със средствата до септември 2027 г. ще бъдат почистени 12,35 хектара морски крайбрежни наноси, бели и подвижни дюни. Предстои изграждането и на съоръжения за обществен достъп върху площ от 121,77 хектара. Това ще са над 1 километър дървени скари, близо 5 километра ниски дървени огради, 20 информационни табели по границите на целевите местообитания и три входни композиции, съобщиха от общината.

Чрез оградите ще бъде спрян достъпа на автомобили върху дюните. Любителите на дивата красота ще могат да стигат до морето пеша, по дървени скари, без да утъпкват защитените екосистеми, които предпазват крайбрежието от ерозия и наводнения и са убежище на редки видове растения. Данни за тях ще бъдат описани на информационните табели.

С изпълнението на проекта най-сетне ще бъде спряна практиката всяко лято да никнат цели незаконни селища от каравани и кемпери, които нанасят щети на ценните дюни. Тя продължава, въпреки че глобите достигат до 5000 лв. и само през 2025 г. в Дуранкулак, Езерец и Крапец при проверки бяха санкционирани над 100 нарушители. Най-често безплатно и в разрез със закона в защитените крайморски зони почиват румънци. За да се спасят от контролните органи, те свалят регистрационните номера на караваните. Някои въртят и бизнес, като ги отдават под наем, а ако все пак бъдат установени, се оправдават, че не знаят български и не са видели предупредителните табели, с които са опасани дюните. Новите огради ще ликвидират възможността недобросъвестни туристи да паркират возилата си на пясъка.