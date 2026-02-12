Президентът Йотова се срещна с Българския патриарх Даниил

Негово Светейшество Даниил подари на държавния глава икона на св. Иван Рилски по повод 1080 години от успението на светеца

По покана на Светия Синод на Българската православна църква президентът Илияна Йотова проведе среща с Негово Светейшество Даниил – Патриарх Български и митрополит Софийски. Тя благодари за благословението на патриарха и митрополитите.

Държавният глава изтъкна историческата роля на Българската православна църква за национално-освободителните борби, Освобождението и раждането на Третата българска държава, както и в днешното трудно време. „Вярата ни сплотява и възпитава в ценности, необходими ни в днешния опасен свят“, посочи Йотова.

„Всички сме призвани да служим на народа си и въпреки различията можем да работим в синхрон за България – за благоденствието на българския народ и за международния авторитет на страната“, заяви президентът.

От своя страна Негово Светейшество Даниил посочи, че през последните два мандата президентската институция се ползва с голямо доверие сред българското общество заради последователните и принципни политики в полза на хората. Той пожела на Илияна Йотова да продължи осъществяването на основната мисия на държавния глава – обединението на нацията.

Президентът поиска благословението на Светия синод за предстоящия през март трети Международен форум за кирилицата. Предишните две издания на форума се проведоха с подкрепата и участието на Светия синод. Един от акцентите на тазгодишната конференция ще бъде свързан с живота и делото на св. Иван Рилски заради две паметни годишнини – 1150 години от рождението му и 1080 години от успението му.

Негово Светейшество Даниил подари на държавния глава икона на св. Иван Рилски по повод 1080 години от успението на светеца. С пожелания да води православните християни по пътя на спасението президентът Йотова подари на патриарх Даниил напрестолен кръст, както и два сборника с научни доклади от международните форуми за кирилицата.