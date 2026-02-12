Проект на Столична община преобразява 51 СУ „Елисавета Багряна”

51 СУ „Елисавета Багряна“ поема към модерна и отворена училищна среда като част от инициативата „Училището - сърцето на квартала“. Заместник-кметът в направление “Образование, спорт и младежки дейности” Десислава Желязкова и директорът на училището Веселин Стефанов представиха проекта за обновяване пред училищната общност и жители на района и очертаха цялостна му трансформация - от учебните пространства до двора и спортната база, съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Проектът стъпва върху реалните нужди на училището днес - остаряла и небезопасна дворна среда, обучение на две смени и ограничени възможности за учене и творчество на открито. Той предлага цялостно решение, което подобрява условията за децата и създава по-добра връзка между училището и квартала.

Сред основните елементи е нов учебен корпус за прогимназиалния етап, който ще позволи преминаване към едносменен режим. Вътрешните пространства са проектирани като гъвкава и модерна учебна среда - класните стаи ще могат да се променят според нуждите на учебния процес, а около тях се оформят зони за работа в екип, отдих и занимания извън стандартния учебен час.

Новият корпус ще бъде социалното сърце на сградата, предназначено за срещи, събития и ученически инициативи, с директна връзка към двора и спортните пространства.

Дворът ще се превърне в зелен парк с пространства за изкуства, игра и почивка. Предвидени са зони за рисуване и изложби на открито, места за представления и неформално учене, както и спортни игрища и писта за бягане. На покривното ниво е планирана учебна тераса - класна стая на открито, където учениците ще могат да учат чрез практика и досег с природата.

Проектът включва и нова многофункционална спортна зала, подходяща както за учебни часове, така и за състезания и събития. С контролиран достъп след учебно време част от спортните и дворните пространства ще могат да се използват и от жителите на квартала.

С тази трансформация 51 СУ „Елисавета Багряна“ се нарежда сред училищата, които задават нов стандарт за образователна среда в София - модерна, зелена и отворена към хората.