Кристиян Шкварек: Институциите бяха като „лъжливото овчарче“, затова сега никой не им вярва за „Петрохан“

„За да може някой в България да повярва до такава степен в такава конспирация, са виновни институциите. Това е случай на лъжливото овчарче – институциите веднъж казаха истината сега, но никой не им вярва, защото през годините лъжливото овчарче много пъти е било хващано в лъжа.“

Това коментира анализаторът Кристиян Шкварек, председател на фондация "Консервативно общество“, във връзка със случая „Петрохан“, по БТВ.

„Дори ЦРУ и „Мосад“ не са способни на гранде конспирацията, че мафията е организирала убийството, което в момента се прикрива от стотици държавни служители“, смята той.

„Който е влязъл в българска институция и е видял на какво изглеждат те, не може да повярва, че те са способни да хакнат „Старлинк“, да пратят джипове, да заметат следите и т.н. Това е абсурдът в тази конспирация. Това не значи, че им вярвам морално. Аз не вярвам като оперативна способност, че могат да направят това“, каза Шкварек.

Досиетата „Епстийн“

"Не за първи път се прави такава операция, в която на един остров се събират компромати срещу влиятелни и важни хора на политически и други позиции в САЩ. Тук следва обаче интересен извод за България. От тези 3 милиона досиета разбираме, че в продължение на над 10 години ФБР е държало в ръцете си милиони досиета, в които са описани тези престъпления. За тези години нито един от тях не е арестуван, на никого не е повдигнато обвинение", коментира Кристиян Шкварек.

"В България Американското посолство непрекъснато се занимава да ни поучава за върховенството на правото и как не го прилагаме за нашата власт. Как така вие ще ни поучавате, след като от тези досиета разбираме, че при вас върховенството право за елита не съществува", попита той.

Според Шкварек основната цел на острова е била да се събират компромати за употреба на политическата класа в САЩ.