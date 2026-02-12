30 кученца от приюта в Каменар търсят дом

Доброволци организират на 14 февруари „Ден на любовта и осиновяването“

На 14 февруари в общинския приют за безстопанствени кучета в село Каменар доброволци организират „Ден на любовта и осиновяването“. Целта е да се намери дом за 30 родени в приюта кученца, които няма как да бъдат върнати във външна среда. Инициативата ще се проведе от 10 до 14 часа и е отворена както за желаещи да станат осиновители, така и за хората, които желаят да подкрепят каузата с дарение.

Посетителите ще могат да се запознаят с мъничетата, да ги разходят и да се снимат с тях на фона на специални декори. "Любовта има много форми - понякога идва с цветя или шоколад, а понякога с мокър нос, топъл поглед и махаща опашка. На 14 февруари каним всички да празнуваме любовта по най-смисления начин – като подарим шанс на кучета, които заслужават дом и грижа“, споделят организаторите.