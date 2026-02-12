ДАНС не е пращала агенти в НПО-то на Иво Калушев

Комисията за контрол на службите отказа изслушване на ДАНС и прокуратурата

Изпълняващият функциите председател на ДАНС Деньо Денев заяви, че в агенцията са получавани сигнали и е извършена проверка по казуса "Петрохан", а всички материали са изпратени на прокуратурата.

По думите му, службата не е пращала свои агенти в НПО-то на Ивайло Калушев „Националната агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ).

"Категорично не. И преди съм казвал, че служители на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) не е имало на място“, заяви Денев пред журналисти.

"Предвид получените при нас сигнали и извършената проверка, всички материали са изпратени на прокуратурата. ДАНС си е свършила работата, извършена е проверка, установени са данни за престъпления и сме ги изпратили на прокуратурата", каза той в отговор на въпрос относно сигнали, изпратени преди години в ДАНС за нарушения, свързани отново със сдружението.

Междувременно, Комисията за контрол на службите отхвърли предложението на председателя на парламента Рая Назарян да внесе в дневния си ред изслушване на ДАНС и прокуратурата за информация, включително класифицирана, за НАКЗТ.