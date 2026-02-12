Синодът утвърди низвержението на сливенски свещеник

Светият синод на Българската православна църква – Българска патриаршия (БПЦ – БП) утвърди решението на Сливенския епархийски духовен съд за низвержение без отлъчване от Църквата на иконом Иван Янков Иванов от Сливен. Съобщение за това е публикувано на сайтовете на Синода и на Сливенската митрополия.

Решението е взето днес и потвърждава наложеното от епархийския духовен съд канонично наказание.

"На заседанието си от 12.02.2026 г.., след като разгледа писмо на Сливенския митрополит Арсений и преписка по църковно-наказателно дело на Сливенския епархийски духовен съд с решение от 11.02.2026 г., Св. Синод, на основание чл. 187. (1) от Устава на БПЦ – БП реши:

Утвърждава решението на Сливенския епархийски духовен съд – протокол №1 от 11.02.2026 г. за низвержение без отлъчване от Църквата на иконом Иван Янков Иванов от гр. Сливен", се посочва в съобщението на Синода.

Иконом Иван Иванов от храма „Св. Троица“ в Сливен. Снимка: Sliven Press

Канцеларията на Сливенската митрополия уточнява, че след доклад на Богослужебната комисия Епархийският съвет е установил системни и тежки канонични нарушения в служението и поведението на иконом Иван Иванов – енорийски свещеник в храм „Св. Троица“ в Сливен. Посочва се, че той е нарушил редица апостолски и съборни правила, както и разпоредби от Устава на БПЦ – БП, и е отказал да изпълни отправените му препоръки и пастирски увещания.

На 11 февруари 2026 г. Епархийският съвет, в качеството си на Духовен съд, е установил църковни провинения против вярата, каноните и устава и е наложил наказание „низвержение от духовен сан, без отлъчване от Църквата“. Решението е потвърдено единодушно от Светия синод.

От Митрополията изразяват съжаление, че се е стигнало до тязи мярка:

"Сливенската света митрополия положи всички усилия да не се допусне това развитие на нещата и изразява искрено съжаление за това, че проявените от нейния бивш свещенослужител непреклонно поведение и упорство предизвикаха налагането на тази крайна и болезнена за всички нас мярка. Ще се молим Бог да му даде смирение поне в редиците на миряните, към които той се счита присъединен от днес."