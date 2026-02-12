Родители недоволни от конкурс на Светия синод

Не било време за подобни инициативи

Недоволство сред родителите на деца в детските градини и училищата предизвика инициатива на Светия синод. Майки масово обяснявали на педагозите, че точно сега, след трагичните инциденти край Петрохан и Околчица не е най-неподходящото време за подобна инициатива. Във Фейсбук вече има подписка срещу конкурса, наречен “Моят небесен покровител/Моят небесен храм”.

Информация за него е разпространена от шефовете на РУО (регионално училищно образование). В условията е посочено, че конкурсът ще се проведе в четири възрастови групи, като първата е за най-малките - от 3-та и 4-та група в детските градини, а последната е за най-големите, които са 8-12 клас. Конкурсът е в три раздела - изобразително изкуство, литература (поезия или проза), фотография и информационни технологии. Срокът за изпращане на творбите е 23 март.

Майки са категорични, че не е редно деца да бъдат облъчвани с каквато и да е било религия, преди да могат да се самоопределят и да решават самостоятелно за своите избори. Много от родителите вече изразиха мнение, че в светското образование няма място за вероучение и религиозни опити за въздействие върху съзнанието и психиката на децата.