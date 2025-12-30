Варненци спасиха от изсичане 725 дървета

За година чрез кампанията „Лист по лист“

Граждани, фирми и институции от Варна спасиха тази година от изсичане 725 дървета, като предадоха за рециклиране 42 тона хартия в рамките на мисията „Лист по лист“, отчетоха организаторите от Обществения център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) във Варна.

Кампанията бе създадена в началото на 2000 година с анонса, че всеки тон рециклирана хартия спасява 17 дървета. До момента чрез „Лист по лист“ са оползотворени 1 096 234 килограма отпадъчна хартия, а виртуалната гора на организацията вече достига 216 декара.

Тази година в инициативата са участвали 110 компании, училища, детски градини, университети, различни ведомства и семейства. „Лист по лист“ се реализира чрез доброволческа помощ и ще продължи и през следващата година, посочват от ОЦОСУР с благодарност към участниците.