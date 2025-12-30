Жалба спира почистването на три района в София

Подадена е срещу подписването на договор с “БКС-Чистота” за трите района в Зона 2

От конкурентен кандидат за „Искър“, „Панчарево“ и „Кремиковци“

Жалба спира чистенето на районите “Искър”, “Панчарево” и “Кремиковци” в Зона 2. Тя е подадена пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) срещу решението на Столична община да подпише договор за сметосъбирането в тези райони с дружеството “БКС-Чистота”. Настоящият договор за обслужването на районите с консорциума “Титан София Изток 1” изтича на 7 януари 2026 г. Подадената жалба временно ще спре подписването на договор с нов изпълнител, съобщи “Медиапул”.

Решението на кмета Васил Терзиев да възложи почистването на районите на “БКС-Чистота” е атакувано от един от другите двама кандидати за позицията - консорциумът ЕСС, в който влизат българското дружество “Техно импорт експорт 23” и турска компания. Обединението беше отстранено от процедурата, защото турската фирма в него - “Ташсан Джихан Иншаат Санайи Ве Дъш Тиджарет Лимитед Ширкети”, се оказа с отнето разрешително за превоз на отпадъци заради пропуск на издалата го Регионална инспекция по околната среда и водите в София. Другият кандидат за районите “Искър”, “Панчарево” и “Кремиковци” - компанията ЗМБГ, не е подала жалба. Договорът с досегашния изпълнител “Титан София Изток 1” най-вероятно ще бъде продължен, както вече се случи с договорите за Зоните 1, 5 и 7.

Общината реши да даде за пет години чистенето и на “Искър”, “Панчарево” и “Кремиковци” (зона 2), и на “Банкя”, “Връбница” и “Нови Искър” (зона 5) на фирмата “БКС Чистота”. Изборът на новия чистач беше обявен на 18 декември, въпреки че фирмата предложи много високи цени за основните дейности по поръчката. С това основание - космическите стойности и липсата на конкуренция, бяха прекратени 4 от общо 7 позиции по поръчката. Петата беше спряна, тъй като до финалния етап с отварянето на ценовите оферти не стигна нито един кандидат.

За 2-а и 5-а зона обаче изненадващо кметът Васил Терзиев обяви, че има решение да се върви към договори с “БКС Чистота”. До него се стигнало, след като от фирмата обявили, че ще намалят оферираните цени. Не е ясно с колко. Общината ще трябва първо да подпише договори на високите стойности, а след това те да се поправят с анекс.