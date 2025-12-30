Голяма авария в София: Хиляди остават без парно и топла вода на Нова година

Голяма авария по топлопреносната мрежа остави без парно и топла вода значителна част от центъра на София. От „Топлофикация София“ съобщиха, че отстраняването на проблема няма да приключи до края на годината.

Засегнати са абонати в обширен район, включващ части между бул. „Сливница“, бул. „Христо Ботев“, ул. „Ивайло“, ул. „Отец Паисий“, ул. „Дамян Груев“, ул. „Добруджански край“, ул. „Княз Борис I“, ул. „П. Парчевич“, бул. „Патриарх Евтимий“, бул. „Прага“, ул. „Доспат“, бул. „Тотлебен“ и бул. „Пенчо Славейков“. По данни на дружеството, списъкът с улици и квартали продължава да се актуализира.

Без отопление и топла вода са останали и сгради в близките райони Зона Б-5, Зона Б-18, квартал „Сердика“ и „Крива река“.

От „Топлофикация София“ уточняват, че се работи по отстраняване на аварията, като се очаква топлоподаването да бъде възстановено на 1 януари 2026 г. около 12:00 часа.