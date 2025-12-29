Жълт код за силен вятър в цялата страна във вторник

Жълт код за силен вятър за 30 декември за всички 28 области у нас. Такова предупреждение издаде Националният институт по метеорология и хидрология.

Очакван е буреносен вятър, който може да причини опасности. От институцията подчертават, че скоростта на вятъра ще е 14-19 m/s (50-69 km/h) и са възможни пориви до 24 m/s (90 km/h).

През нощта ще бъде ясно, а във вторник преди обяд - предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има в следобедните часове, но валежи не се очакват. Минималните температури ще бъдат предимно между -5 и 0°, а максималните - между 5 и 10. В София минималната ще е около -4, максималната - около 6 градуса.

Над планините ще е предимно слънчево, след обяд - с временни увеличения на облачността. Ще духа силен до бурен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Максималната температурата на височина 1200 метра ще бъде около -5°, а на 2000 метра – около -2.

Над Черноморието ще е предимно слънчево, след обяд - с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 8 и 11°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.