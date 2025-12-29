Седмичната анкета на „Труд нюз“: 42% от българите не познават предложените кандидати за служебен премиер

Читателите на trud.bg масово изразяват липса на доверие и познание към възможните кандидати за служебен министър-председател. В седмична анкета на вестника, проведена с участието на 2461 уникални гласа (всеки от различен IP адрес), най-голям дял – 42.34% – заявяват прямо: „Не знам кои са тези хора“. Този резултат говори за сериозно дистанциране на обществото от институционалните фигури, които президентът може да номинира за служебен премиер.

Сред познатите имена най-голямо предпочитание събира действащият председател на Сметната палата Димитър Главчев с 22.47% от гласовете. Той изпреварва ясно останалите кандидати и се налага като най-разпознаваемата и относително предпочитана фигура. След него се нареждат подуправителят на БНБ Андрей Гюров с 10.61% и управителят на БНБ Димитър Радев с 7.15%.

Председателят на Народното събрание Рая Назарян получава 5.61%, а подуправителят Петър Чобанов – 4.39%. Омбудсманът Велислава Делчева и заместникът ѝ Мария Филипова събират съответно 2.76% и 3.13%. Останалите кандидати от Сметната палата и БНБ остават с минимална подкрепа – под 1%.

Резултатите от анкетата на „Труд нюз“ разкриват дълбоко обществено недоверие към политическия процес на назначаване на служебни правителства. Голяма част от българите очевидно възприемат предложените имена като далечни от ежедневните им проблеми и лишени от необходимата публична легитимност. В условия на перманентна политическа криза това поставя под въпрос способността на институциите да генерират фигури, които обществото разпознава и подкрепя. Докато 42% от участниците дори не знаят за кого става дума, пътят към стабилно управление изглежда нестабилен.

