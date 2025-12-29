Протест в Бургас против въвеждането на еврото

Още по темата: Протест срещу въвеждането на еврото пред БНБ в София 29.12.2025 18:43

Граждани се събраха на протест тази вечер пред сградата на общината в Бургас. Недоволните се обявиха срещу предстоящото въвеждане на еврото у нас, като заявиха, че не приемат промяната и настояват българският лев да остане единственото разплащателно средство.

Недоволните заявиха, че не виждат реални ползи от присъединяването на страната към еврозоната, както и че еврото крие рискове. Според тях подобно решение трябва да бъде взето единствено след провеждане на национален референдум.

По време на протеста участниците развяваха български трибагреници и скандираха „Искаме си лева“ и „Не на еврото“. Протестиращите заявиха, че ще продължат да излизат на улицата, докато не бъдат изпълнени исканията им. На място има засилено полицейско присъствие, като към момента протестът протича без напрежение.