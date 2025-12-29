Навръх Йордановден: Смелчаци ще скочат от моста на Бургас в леденото море

Трябва да са навършили 16 години

На 6 януари догодина десетки мъже ще участват в ритуала по Спасението на Светия Кръст, скачайки в ледените води на Черно море.

Навръх празника Йордановден всички желаещи да вземат участие в надпреварата с ниските температури и морската вода трябва да са навършили 16 години. Записването ще се извършва в самия ден от 10:00 до 11:15 часа на моста, само срещу представяне на лична карта, документ за актуален медицински преглед (медицинско) и подписване на декларация, с която поемат отговорност за здравословното си състояние.

Честванията за Йордановден ще започнат още в 08:30 часа във вторник, когато Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений и бургаското духовенство ще отслужат празнична Света литургия в храм „Св. св. Кирил и Методий“.

От 13:30 часа ще бъде открита традиционната изложба „Богоявление“ на тримата бургаски художници – Йордан Маринов, Йордан Петров и Йордан Ангелов.





