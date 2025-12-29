Безплатни автобуси в Бургас за Нова година

От 23.00 ч. на 31.12.2025 г. до 01.00 ч. на 01.01.2026 г. по линии № Б1 и Б2 ще се движат автобуси на всеки кръгъл час – 23:00, 00:00 и 01:00 ч. В тези курсове в автобусите ще се пътува безплатно. Това съобщиха от градския превозвач "Бургасбус".

Освен това, бургазлии могат да се възползват от нощната линия, която осигурява транспортно обслужване на пътниците всяка нощ в интервала от 23:30 до 04:00 ч. Линията свързва централната част на града с комплексите „Меден рудник“, „Зорница“, „Изгрев“ и „Славейков“.

Престоят в Синята зона отново ще е безплатен в дните от 31 декември до 4 януари включително.