Лекарите се борят за живота на пострадалите след катастрофата край Велико Търново

Тежко остава състоянието на пострадалите при катастрофата край Велико Търново снощи. При инцидента други двама загинаха на място.

Огледите продължиха до късно през нощта. В момента движението от Велико Търново в посока прохода “Хаинбоаз” се осъществява нормално.

По първоначална информация до фаталния инцидент се е стигнало след като шофьорът на лекия автомобил е предприел изпреварване на няколко коли, а след това се ударил странично в насрещнодвижещ се ТИР.

Катастрофата е станала на изхода на Велико Търново в посока прохода “Хаинбоаз” в отсечката на пътя, позната като “При-сов-ските завои”.