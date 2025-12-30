Желязков: С ръст от над 3% на икономиката, България е в топ 5 на държавите в ЕС

България приключва 2025 г. с БВП от 113 млрд евро, с ръст от над 3% на икономиката - в топ 5 на държавите на ЕС. Отдавна не сме най-бедната страна по паритет на покупателната способност, изпреварвайки Гърция, Румъния, Унгария, Словакия и Литва. Изпълнихме ангажиментите си. С тези думи откри заседанието на Министерския съвет премиерът в оставка Росен Желязков.

"С 0,6% намалява коефицентът на безработицата. Ръстът на заетите лица се увеличава с 1,6%, имаме на 10 млрд. лева повече приходи за една година - това е рекордна събираемост. Инфлацията е около 3,6%, но това не е свързано с въвеждането на еврото, а с повишената покупателна способобност и заради 4% изсветляване на икономиката. Над 1 млрд. е събираемостта в ТОЛ системата, дължим на превозвачите повишение на конкурентноспособността", обобщи той.

По думите на премиера в оставка парламентарната подкрепа е била динамична. "Измина една динамична, сложна и важна година. Правителството беше създадено трудно, в сложна коалиция с идеологически различия и разнообразни виждания за развитието на страната, с висока степен на консенсус и на доверие между партньорите. Правителството се държеше и работеше като програмно, макар че изглеждаше политическо. То имаше няколко цели - финансова стабилизация и възстановяване на плащанията по ПВУ, повишаване на конкурентноспособността на икономиката и влизане в еврозоната. Всички тези ангажименти са изпълнени. Когато дойде време за трезва оценка на работата на кабинета, не ние трябва да отбелязваме резултатите, а всички, които имат обективен поглед върху политическата конюктура и постигнатото през 2025 г. Обществото положи усилия, а тристранният диалог беше възстановен. Получавахме подкрепа, независимо от сложните политически процеси. Външната и вътрешната политическа среда беше сложна", коментира Желязков.

Той подчерта, че няма друго правителство, преминало през 6 вота на недоверие.

Вицепремиерът Томислав Дончев изтъкна, че с последното плащане по ПВУ, общият размер на средствата, получени от България до момента, доближава 2 милиарда евро. "Това е голямо постижение след период от три години без постъпили плащания. Спасихме чрез предоговаряне ПВУ, реформите бяха подкрпени и реализирани. Освен това успяхме да договорим и главата по REPowerEU на стойност 480 млн. евро допълнително. Увеличаването на темпа на плащанията е постижение на местните власти и на държавните институциите. Само в рамките на 2025 г. са разплатени три пъти повече средства, отколкото в предходните 4 години - 4,5 млрд. лева. Ако добавим средствата в рамките на кохезионната политика, разплатени през този период, означава, че общо наближават 8 милиарда лева. Предстои в първата половина на 2026 година да бъдат обслужени пето и шесто плащане по ПВУ - в размер на близо 2,5 милиарда евро", сочи равносметката на министъра на иновациите и растежа.