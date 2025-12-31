Договаряме цената на таксито в новогодишната нощ

Още по темата: Колко ще ни струва таксито на Нова година 30.12.2025 19:00

Апаратите превключват в евро в 00:00 часа

В новогодишната нощ е възможно клиентът и шофьорът на таксито преди курса да се договорят за сумата, която да бъде платена, независимо от показанието на таксиметровия апарат, обясниха хора от бранша. За злоупотреба ще се счита искането на двойна/тройна сума над показанието на таксиметровия апарат, без предварително това да е договорено с клиента.

Затова е препоръчително клиентът предварително да бъде наясно как ще бъде превозен, за да може да откаже таксито, ако не е съгласен. Това е задължително при наемане на такси от улицата, защото при наемане на такси през мобилно приложение всичко е уговорено предварително между страните. Ако клиентите са поръчали такси през мобилно приложение и предварително са уговорили добавена сума, то тази сума ще бъде платена в края на курса.

Всички таксиметрови апарати ще трябва да превключат в 00:00 часа на 1 януари 2026 г. от лева в евро. За сигурност клиентът трябва да се увери от шофьора, че показанието на таксиметровия апарат са в евро. Плащането на всеки курс ще може да става или в евро или в лева - връщането на рестото ще става в евро, а ако шофьорът не разполага с евро ще връща рестото в лева. Така ще бъде разплащането през целия месец януари на 2026 г.



