Колко ще ни струва таксито на Нова година

Таксиметровите услуги в България няма да повишават цените си в новогодишната нощ, въпреки очаквания засилен интерес и преминаването към еврото. Това увери Кирил Ризов, председател на Съюз „Такси“, цитиран от NOVA.

„Няма основания за спекулации с цените. Очаква се по-слаб трафик и по-малко клиенти, така че няма да има повишения“, заяви Ризов.

Той допълни, че апаратите за таксиметрови услуги вече са подготвени за преминаването към еврото и ще променят валутата си автоматично в полунощ. Клиентите ще могат да плащат както в кеш, така и по електронен път, включително чрез ПОС терминали, като наличността на терминалите зависи от банките и операторите.

Ризов посъветва пътуващите да използват приложения за поръчка на такси и да уточняват условията с шофьорите, за да избегнат потенциални злоупотреби. „Основната злоупотреба остава, когато шофьорът поиска повече от показаното на апарата, но това е добре познат проблем“, обясни той.