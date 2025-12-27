Как да обясним на децата преминаването от лев към евро

С преминаването на България към еврото от 1 януари 2026 г., родителите могат да помогнат на най-малките да се ориентират в новата валута чрез практични игри, като „магазин у дома“. Така децата свикват с новите монети и банкноти и започват да ги пресмятат, обяснява финансовият експерт Наталия Тодорова.

„Сега е добър момент да направим заедно нова касичка в евро или дори семейно предизвикателство за спестяване“, казва тя. По думите ѝ е важно децата да разберат, че преминаването към еврото не означава загуба на стойност, а просто нова мерна единица за парите.

Тодорова препоръчва да се използват конкретни примери: „Можем да сравним с дължината – ако една стая е широка 3 метра, това е близо 10 фута. Стаята не се е уголемила магически – просто я измерваме по различен начин.“

Джобните пари и практическото обучение

Чрез игра и съвместно пазаруване децата учат за стойността на парите, планирането, разпределянето на разходите и разликата между нужди и желания. „Важно е да покажем на най-малките как изглеждат новите пари и какво могат да купят с джобните си или с парите от касичката“, посочва експертът.

При по-големите деца смяната на валутата дава възможност за разговори на по-сложни теми – инфлация, спестявания, инвестиции и финансово планиране. Тодорова подчертава, че родителите могат да използват момента и за преглед на собствените си финансови навици и управление на бюджета.

Образователни ресурси за училищата

По отношение на учебния план Наталия Тодорова отбелязва, че учебниците все още не са адаптирани към еврото. За улеснение на учениците тя и издателство „Клет“ са разработили безплатни образователни материали за платформата Izzi, обхващащи всички възрастови групи – от 1-и до 12-и клас.

„От началото на учебната година почти всички покани, които получавам за посещения в училище, са свързани с еврото“, казва Тодорова. Целта на ресурсите е да помогнат на децата да мислят критично, да анализират информация и да вземат информирани решения за финансовото си бъдеще.