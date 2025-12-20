НАП пуска нова услуга

Националната агенция за приходите (НАП) внедри нова електронна услуга, която позволява тестово подаване на стандартни одитни файлове за данъчни цели (SAF-T).

Услугата е предназначена за предприятия, задължени да подават счетоводни данни по новия унифициран стандарт, както и за разработчици на софтуер. Чрез нея фирмите и софтуерните разработчици могат да изпратят тестови файлове и да проверят валидността на подадената информация преди официалното подаване.

Достъпът до услугата е наличен в категория “SAF-T” в Портала за електронни услуги на НАП и се осъществява с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Е-услугата е достъпна за данъчно задължени лица – както еднолични търговци, така и юридически лица, както и за упълномощени от тях лица, съгласно общите правила за подаване на документи чрез Портала на НАП.