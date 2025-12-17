От 1 януари във Варна: Машините за билети в градския няма да връщат ресто

Безплатни автобуси в новогодишната нощ

От 1 януари машините за продажба на билети за градски транспорт по спирките и в превозните средства във Варна ще работят само с евро и вече няма да връщат ресто. Това означава, че пътниците трябва предварително да си приготвят точната сума.

От 27 декември е препоръчително билетите да се купуват чрез мобилното приложение TicketVarna, тъй като започва поетапна адаптация на машините за работа с евро монети и ще има затруднения при закупуването на билети от тях, съобщиха от общинското предприятие ТАСРУД. В петте дни до Нова година контрольорите няма да правят компромиси с нередовните пътници.

Кризата с машините продължава повече от година. Те не се поддържат заради очакваното въвеждане на нова билетна система за 8 млн. лв. Затова много от устройствата са извън строя и се налага хората да обикалят спирките в търсене на работещ автомат или да рискуват глоба, която вече е 40 лв.

Спокойно могат да пътуват само пътниците с абонаментни карти. За пенсионери, ученици, студенти и хора с увреждания с постоянен адрес на територията на общината те са безплатни. Пластиките обаче не са безсрочни – за учащи са със срок от 30 до 180 дни, а за останалите две групи – за 365 дни, след което трябва да бъдат подновени. От ТАСРУД припомнят, че това може да стане авансово, и апелират ползвателите да не чакат последния момент, за да се избегнат опашки.

За улеснение на гражданите централният пункт за карти до СУ „Димчо Дебелянов“ ще работи и в празничните дни, с изключение на 1 януари. В новогодишната нощ автобусите от градския транспорт ще се движат от 22:00 ч. до 03:00 ч., като пътуването за всички ще бъде безплатно.