ЕЦБ с важна новина, свързана с лева

С присъединяването на България към еврозоната на 1 януари 2026 г. българският лев ще престане да бъде официалната валута на страната и ще бъде изваден от списъка на Европейската централна банка (ЕЦБ) с референтните обменни курсове на еврото спрямо други валути. Това съобщиха от ЕЦБ, уточнявайки, че след въвеждането на еврото левът няма да фигурира сред валутите, за които банката публикува ежедневни референтни курсове.

Официалният курс за конвертиране на лева към еврото ще бъде обявен отделно и ще бъде публикуван с точност до пет знака след десетичната запетая, вместо стандартните четири знака, използвани за другите валути.

Допълнителна информация за присъединяването на България към еврозоната и за официалния фиксиран курс е публикувана в прессъобщението на Европейската централна банка от 8 юли 2025 г. със заглавие „България ще се присъедини към еврозоната на 1 януари 2026 г.“