Приемаме еврото с летяща инфлация

Ръстът на цените в България е над два пъти по-голям, отколкото в еврозоната

Туристическите пътувания поскъпнаха с над 30 на сто за година

Ресторантите вдигнаха цените с 12%

България приема еврото с летяща инфлацията, която е много по-висока от инфлацията в страните от еврозоната. Годишната инфлация в страната ни към края на ноември е 5,2%, обявиха от Националния статистически институт (НСИ). В същото време инфлацията средно за страните от еврозоната е само 2,2 на сто, показват предварителните данни на Евростат. Оказва се, че повишението на цените в България е над два пъти по-голямо от това в страните от еврозоната.

Изчислена според потребителската кошница на страните от ЕС, инфлацията в България е 3,7 на сто, показват данните на НСИ. Като отново е значително по-висока от средното ниво за страните от еврозоната. Данните на НСИ показват, че след като формално покрихме критерия за влизане в еврозоната и стана ясно, че ще приемем еврото, цените в страната ни бързо започнаха да нарастват. През последните пет месеца годишната инфлация е над 5 на сто. За миналата 2024 г. инфлацията беше 2,2 на сто. През различните месеци от миналата година годишната инфлация беше най-често малко над 2 на сто, през два от месеците беше дори под 2 на сто, а през три месеца беше над 3%. Оказва се, че в годината преди да бъде ясно, че влизаме в еврозоната инфлацията в страната ни трайно беше по-ниска. А веднага след официалното решение за приемане на еврото цените започнаха да нарастват и инфлацията трайно се задържа на високо ниво от над 5 на сто. Данните показват, че покачването на цените е започнало много преди самото приемане на еврото, а редица икономисти предупреждават, че високата инфлация ще продължи и дълго след самото влизане в еврозоната.

За да бъде овладяно неоснователното вдигане на цени парламентът дори промени Закона за въвеждане на еврото. От 9 октомври 2025 г. до момента Комисията за защита на потребителите е съставила 31 акта за установяване на административни нарушения за необосновано повишаване на цените, обявиха вчера от КЗП. Но не беше обявено санкции в какъв размер са им наложени, така че глобите да имат възпиращ ефект за другите търговци да не вдигат цени без основание. От КЗП не обявиха и имената на търговците, които са хванати в нарушение, за да знаят хората кой не спазва законите.

В рамките на година най-много са вдигнали цените на пакетните услуги за почивки и туристически пътувания - с над 30 на сто, показват данните на НСИ. Много са поскъпнали и бижутата и часовниците - средно с 29,5%, но причината за това вероятно е повишението на цените на златото и среброто на международните пазари. Значително са вдигнали цените и на ветеринарните и други услуги за домашните любимци - с над 22 на сто, както и на таксите за събиране и изхвърляне на битови отпадъци - средно с над 20 на сто. Бръснаро-фризьорски салони и други подобни заведения са вдигнали цените с 16,9% за година, а ресторанти, барове и заведения са вдигнали цените с 12%. Оказва се, че най-голямо покачване на цените има при услугите. Кафето, чаят и какаото са поскъпнали с близо 20 на сто за година, показват още данните на НСИ.

От основните храни най-голямо е повишението на цените на плодовете - с 15,8% за година, на групата храни захар, сладка, мед, шоколадови и захарни изделия - с 11,8%, и на хляба и зърнените храни с 11 на сто. Общото поскъпване на храните и безалкохолните напитки е с 5 на сто за година.

Започват с магазини в села около Пловдив

„Магазин за хората” стартира с над 10 основни храни

Отделят рафтове в 70 търговски обекта

„Магазин за хората”, за създаването на който парламентът задели 10 млн. лв. от бюджета за настоящата година, стартира с над 10 основни храни. Но засега те няма да бъдат продавани в самостоятелни магазини, а на обособени щандове вече работещи търговски обекти.

„Магазин за хората” ЕАД, Централен кооперативен съюз и Кооперативен съюз - Пловдив неотдавна подписаха договор за стратегическо партньорство, в резултат на който през декември в 70 стационарни и един мобилен магазин на търговска верига КООП ще бъде обособен специален щанд с асортимент, доставян от „Магазин за хората”. След това беше обявено, че са подписани първите договори за доставка на продукция с над 10 малки, средни и големи производители и преработватели. Сред продуктите, които ще продават на щандовете на “Магазин за хората” са: Първомайска лютеница, олио “Клас”, консерви „Зимнина” и The Chefs, варива Natura Budget, газирани напитки “Аспазия”, “Сладея” - българска захар от Горна Оряховица, брашно тип 500 „Вкусно”, Тракийски кори, колбаси “Фермата”, “Войводите”, “Народен”, млечни продукти “Наборъ”, хляб “Заря”, банички и бутер тесто от “БЕЛЛА”.

Целта е храните от “Магазин за хората” да бъдат продавани на цени, съпоставими с реално реализираните промоционални цени на аналогични продукти в най-големите пет хранителни вериги на българския пазар. Първоначално храните от “Магазин за хората” ще бъдат продавани на щандове в магазини КООП в села около Пловдив. На следващ етап компанията има амбиция да стартира и онлайн продажби на храни, както и да има собствени търговски обекти.



Сайтът „Колко струва” дава оскъдна информация

Продават сирене от 2,40 лв. до 13,99 лв.

Дори човек да прегледа информацията на сайта “Колко струва”, само част от нея може да бъде полезна.

Килограм боб струва от 3,39 лв. до 7,79 лв.

Сайтът „Колко струва” (kolkostruva.bg), който беше разработен от Комисията за защита на потребителите, в някои случаи може да бъде полезен на потребителите, но в други случаи от информацията в него няма никаква полза, показа проверка на “Труд news”.

Например, ако човек иска да купи килограм боб сайтът дава полезна информация. Отваряте сайта, избирате в кой град сте и от рубриката “Зеленчуци” избирате „боб, пакетиран 1 кг”. Така ще видите, че например за София цените на боба започват от 3,39 лв. за кг и стига до 7,79 лв. Виждате, че най-ниската цена за деня е промоционална. Виждате в магазин от коя търговска верига е най-ниската цена, къде има магазини на веригата и решавате дали да отидете до там.

Но ако искате да купите пакетирано сирене сайтът “Колко струва” няма да ви свърши никаква работа. Отново избирате в кой град сте и в рубриката “Мляко, млечни продукти и яйца” избирате “Сирене от краве мляко, пакетирано от 200 гр до 1 кг”. Така ще видите, че в София продават пакетирано сирене с цени от 2,40 лв. до 13,99 лв. Но няма информация тези цени за колко грама са, дали са за 200 гр или за килограм. Така няма никаква възможност хората да сравнят цените в различните магазини. Няма данни и за марките на сиренето. Освен това за всяка от големите търговски вериги е посочена само една цена на пакетирано сирене, при положение, че във всеки магазин има сирене на няколко различни марки и на различни цени. Може би на сайта са посочили най-ниската цена на продавано сирене в съответната търговска верига, но дали е така не е написано.

Оказва се, че информацията на сайта “Колко струва” за пакетираното сирене е напълно безполезна и не може да помогне по никакъв начин на хората при избора откъде да пазаруват. Комисията за защита на потребителите беше задължена да направи сайта “Колко струва” с решение на парламента, а идеята беше хората да имат повече информация за цените в различните магазини, на база на тази информация да могат да правят избор откъде да пазаруват и така да бъде засилена конкуренцията между търговците. Но специално при пакетираното сирене тези цели не са постигнати, защото хората нямат възможност да преценят откъде им е най-изгодно да пазаруват.



Изписват парите за плащане и в левове

От 1 януари общата сума на касовите бележки ще бъде в евро

Габриела Руменова от „Ние, потребителите”.

Пазете се от измами

При плащане в магазините от 1 януари 2026 г. на касовите бележки общата сума първо ще бъде изписвана в евро, а след това в лева, което е обратно на реда на изписване в момента, предупредиха от платформата “Ние, потребителите”. Хората ще виждат общата сума за плащане и в лева, но първо ще бъде изписана сумата в евро, затова е добре да бъдат внимателни.

Габриела Руменова от “Ние, потребителите” предупреди за риска от измами: “Моят съвет е потребителите да се запознаят с това как изглеждат купюрите на евробанкнотите, а най-вече към възрастните хора апелът ми е да не се доверяват на абсолютно никакви лица, които им предлагат услуга да им помогнат да си обменят левовете в брой. Това се случва само и единствено в офиси на официални институции: Българска народна банка - без ограничение във времето и обема, в офисите на търговските банки и там, където няма офиси на търговски банки - в пощенските клонове”.

