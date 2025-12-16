Вашият живот влияе ли се пряко от вдигането на имагинерната линия?

Чели ли сте някога за хората предимно от САЩ, които твърдят, че от десетилетия животът не се подобрява, докато икономиката расте? Идеята, че БВП-то расте, но всичко друго се влошава. Животът е по-труден, по-нещастни сме, храната е по-лоша, здравето ни се влошава, новите технологии ни пристрастяват, но не подобряват значително нищо.

Всъщност това е една доста интересна мисъл. И да, могат да се дадат стотици примери, в които нещо се е подобрило обективно, знам, но въпросът е в общата картинка. Изрично посочвам, че не говоря за България конкретно. Тук 90-те са различен въпрос. Говоря за свързаността с растежа на икономиката след един определен период - което за повечето българи реално е последните няколко години. За София може би от около 10.

Свързан с това дебат в момента върви между САЩ и Европа. САЩ движи БВП-то нагоре по-здраво, докато Европа изостава и хора като Илон Мъск обичат да говорят как Европа трябва да си вдигне БВП-то, но... вашият живот влияе ли се пряко от вдигането на имагинерната линия? Аз винаги бих предпочел да живея в Европа с ниско БВП пред САЩ с високото.

Иначе аз също съм мислел по въпроса за това, че животът се влошава. Наистина около 2000 г. някъде човек може да види как растежът на икономиката спира да носи със себе си осезаемо по-качествен живот. Все пак, критерият е субективен.

Също така забелязали ли сте резкия растеж на носталгията като основна стока? Филми, сериали, игри, всичко. Отчасти, защото е по-лесно, но и хората това търсят, някакво връщане назад.

Не знам, честно казано ми е интересно и вие какво мислите. Като цяло този въпрос не съм го чул да е зададен у нас.