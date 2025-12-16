Проф. Михаил Константинов пред „Труд news“: Само 1 процент от Европа гласува с машини. С нас стават 2

Всяко общество се крепи на явни и скрити зависимости и това е неизбежно

Градската десница, която се държи като селска левица

С професор Михаил Константинов разговаряме за случващото се след оставката на кабинета „Желязков“, за възможните промени в Изборния кодекс и за преформатирането на политическото пространство. Питаме и възможно ли е изчистването на изборните списъци от „мъртви души“ и за връщането на доверието в изборния процес.

- Професор Константинов кой печели и кой губи от оставката на кабинета „Желязков“?

- Езикът на тялото не лъже, дори при опитните политици. Шефът на ГЕРБ беше доволен, щото тежък камък му падна от плещите, съюзниците му от БСП и ИТН бяха оклюмали и с основание, а на лидера на ДПС-НН не му пукаше много. Тази партия има гарантирано влизане в парламента с до 50 депутати, но това вече зависи от новия проект. На по-предишните избори ДПС имаше 47 мандата, а на последните избори - 50 депутати (общо ДПС-НН и АПС). Премиерът беше развълнуван, но и донякъде доволен. ППДБ-тата бяха явно ошмулени, щото разбраха смисъла на поговорката „Внимавай какво си пожелаваш, щото то може да се сбъдне“. И то взе, че се сбъдна, за тяхно учудване и потрес. Дано е спечелил българският народ, защото показа, че не допуска и вече няма да допусне да бъде унижаван. Младите спечелиха, защото усетиха силата си. Нека са здрави и умни, защото от тях зависи България да я има. И да бъде над всичко.

- Оставката решава ли казуса с еманципирането на Бойко Борисов от Делян Пеевски?

- Еманципирането е от зависимости, за които се подозира, но не се знае точно. Всяко общество се крепи на явни и скрити зависимости и това е неизбежно. Важното е докато се уговарят, къде явно и къде скрито, политиците да се сещат и за хората. Защото хората това го разбират и негодните политици ги отстраняват. Едно време даже са ги скъсявали с 30 сантиметра отгоре. Справка - Френската революция. Други са ги хвърляли от прозорците долу на каменния площад. Нарича се „дефенестризация“, или „изхвърляне от прозорец“. Практикувало се е в Прага през средните векове. Днес по-рядко се действа толкова грубо, но пък и помним случая с Чаушеску през 1989 г. Дето до края не можа да повярва, че го разстрелват заедно с жена му. Беше си внушил, че народът го обича. Е, заблудил се беше.

- Оставката ще спре ли недоволството?

- Засега ще го спре, може би докъм Нова година и малко след това. А и няма кой да го призове на демонстрация, щото досегашните инициатори на справедливото иначе недоволство вече са уплашени и те. Но скоро ще дойде недоволство и даже гняв от неуредиците около въвеждане на еврото. Които са неизбежни, но трябва да се минимизират. При едно служебно правителство това е по-трудно. Много ми е интересно кой ще се навие да стане служебен премиер от 10-те възможни кандидати. Най-логично е да е Рая Назарян, дето е първа в списъка, остроумно наречен от народа „Домова книга“. Народът, като лепне на някого или на нещо някакъв прякор, той му остава завинаги. Някои от политиците в сегашния парламент вече се сдобиха с доста нелицеприятни прякори. От тези гадните, дето са завинаги.

- Имате ли обяснение какво преля чашата на търпението на българите и ги изкара по площадите?

- Това с бюджета бяха явни глупости, едва ли и 5 на сто от хората знаеха какво е това „данък дивидент“. Но пък добре виждаха, че с тях се гаврят и ги унижават.

- Смятате ли, че в основата на протеста е поколението Z, или някой тенденциозно преувеличава приноса на тези млади хора?

- Поколението Z бяха черешката на протестите, макар че иначе едва ли бяха много над половината от протестиращите. Класификацията на поколенията звучи добре и се запомня, но е силно опростяваща. Във всяко поколение има всякакви хора. Мисля обаче, че при бетите (родени през 2025 г. и след това) ще има нещо качествено ново и напълно непознато на човечеството. Това, разбира се е изкуственият интелект. Това нещо е по-умно от бащата и по-мило от майката. То може да обърне не само знанията, но и ценностите на хората. Не знам дали човечеството ще го понесе. Дано пък и тогава оцелеем.

- Притеснително ли е това, че държавата остава без бюджет и то при влизане на еврото?

- И друг път сме го играли това, не е болка за умирачка.

- Очаквате ли да се развихри безконтролно увеличение на цените след въвеждането на еврото?

- Те цените вече се увеличиха безконтролно, но май още може. И това е мощен вятър в платната на евроскептиците и на президента в частност.

- С оставката на кабинета се заговори и за промени в Изборния кодекс? Вие сте част от работната група, което е работила по внесените в НС промени. Какво трябва да се пипне в Изборния кодекс, за да се увеличи доверието във вота?

- Бях сред авторите на първия Изборен кодекс от 1998 г. и на този от 2003 г., дето не успяха да станат закони, но са в основата на следващите реализирани проекти. Трябва окончателно да се изхвърлят машините за гласуване, както ги изхвърлиха в Германия, в Нидерландия, в Ирландия и навсякъде другаде. Трябва все пак да се каже, че с машини като нашите гласуват в Брюксел и околните села. Това е 1% от хората в Европа. С нас стават 2%! Няма да давам други аргументи: само 1-2% от хората в Европа гласуват с машини. Те ли са идиоти, ние ли сме идиотите?

- Добър вариант ли е въвеждането на сканиращи устройства, за да няма ръчно броене на бюлетините?

- Такива устройства се използват масово в САЩ и в Руската федерация. Големи, ядрени държави. Знам със сигурност обаче, че е подигравка с избирателите да се променя непрекъснато Изборният кодекс.

- При какви обстоятелства може да се промени картината на фрагментираните парламенти?

- При по-голяма изборна активност и при поумняване на избирателите. Все пожелателни явления, дето им е време да се сбъднат.

- Очаквате ли да гласуват повече хора на тези избори и какъв процент гласуващи биха променили статуквото?

- Дано гласуват пак 3 милиона, както до 2021 г. Статуквото ще се промени не от вътрешните ни боричкания, а от тектоничните промени по света. Към Доктрината за национална сигурност на САЩ се прибави предложението за нов Съвет за сигурност в състав Китай, САЩ, Индия, Русия и Япония. Сега ще обяснявам бавно, за да ме разберат и на жълтите павета. Това са първите пет най-мощни икономики, съответно с 40.7, 30.5, 17.7, 7.2 и 6.7 трилиона долара брутен вътрешен продукт годишно по паритет на покупателната способност (PPP by countries). Данните са на Международния валутен фонд, на Световната банка и на... ЦРУ. Дали тези данни са верни не знам, но това е ЦРУ все пак, а не руска пропаганда. Това е истинската сила на държавите, която не зависи от стойността на адвокатските услуги, а от производството на стоки. Това не е класиране според продукта на глава от населението, а общо. Защото при война това именно е важно. Иначе на глава от населението доста напред е Люксембург, горд член на НАТО с 900 души армия. Не че му трябва, де.

- Колко мандата би спечелила евентуална партия на президента?

- Доскоро измервахме до 50 мандата, което би изхвърлило сегашния политически дребосък от парламента и би създало нов център. Сега центровете са около Радев, Борисов и Пеевски (с представители на които наскоро разговаряха американците). Има и два полуцентъра около „Възраждане“ и градската десница, която се държи като селска левица. Сега много зависи от Радев, който е в цугцванг. Този термин означава липса на полезен ход в шаха. Проблемът му е кога и как ще скочи в политическото блато. Не му остава много време да реши. Проблем също е, че някои хора около него не се отличават с висок интегритет. А и всеки има скелети в тъжния гардероб на миналото си. И не е ясно кой държи ключове за този гардероб.

- Социологическо проучване на „Маркет линкс“ показа спад на доверието в ГЕРБ, колко мандата би имала партията на Борисов в предстоящи избори?

- Парадоксално, но не показва това. Резултатът от изборите не се мери в проценти, а в мандати. Сега ГЕРБ-СДС имат 66 мандата, а според изследването на „Маркет линкс“ ще имат 69 - увеличение от 5%. Сегашната коалиция има 135 мандата, а според това проучване ще има 123, защото ИТН отпада в резултат на умната си политика, но другите малко увеличават. Тези хипотетични 123 мандата са за ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало и все още мърдащата БСП-ОЛ.

- Възможно ли е ДПС-НН да се окаже втора политическа сила, както прогнозираха различни социологически агенции?

- И нашата агенция („Галъп Болкан Интернешънъл“, бел. ред.) прогнозира това, но то беше без проект на президента. Ако такъв проект стъпи на терена, ще се бори за второ място. Привърженици на проекта говорят даже за първо място, но едно е да се говори, друго е да стане. Впрочем, да се говори за партия на президента все още не е коректно. Беше официално обявено, че такъв проект ще има, но дали с нова партия, дали с партия-носител - не се знае.

- Има ли начин да се изчистят избирателните списъци от мъртви души?

- Начинът е активна регистрация. Но има още нещо. Ако мрежата работи, може и без списъци да се произведат честни избори. Така гласуват в технологично много развитата очевидно Кения, където на избирателите са им снели биометрия (както впрочем е и у нас) и гласува само, който има право. При това гласува един път, щото таблетите са в мрежа и той не може да гласува в друга секция дори да му се иска.

- Може ли да се направи така, че да спрат да изчезват чували с бюлетини?

- Въпросът може ли да не се краде също е интересен. Краде се, защото ни е заложено от пещерите, когато да откраднеш бута от мамут от съседната пещера е било въпрос на оцеляване. На първобитния човек от съседната пещера пък му е измирало потомството и не е оставяло следа в популацията. Така че ние, живите, както и бъдещите хора, сме потомци на алчни и жестоки прародители. Но днес не е жизнено важно да се краде толкова и затова винаги съм призовавал да се краде по-малко. Навремето Суворов е разстрелвал на две години всички артелчици, но пак са се натискали за поста. Днес в Китай не можеш да откраднеш тайно и във всеки случай е невъзможно да похарчиш накраденото. Но пак крадат. Разстрелват ги и пак крадат. Май е станало част от подкорието, като Мозъка на Крокодила (10% от мозъка), който казва „Убивай“ и Мозъка на Коня (15% от мозъка), дето вика „Ако не убиваш, бягай“. Така че дълбоко вкоренен инстинкт е това да се краде. Днес вече не е нужно да се краде толкова, но... пак крадат.

- Колко мандата дава гласуването в чужбина?

- При 2 400 000 действителни гласа за партии над бариерата, за един мандат трябват 10 000 гласа. При 3 600 000 действителни гласа един мандат струва 15 000 гласа и т. н. От чужбина идват 150 000 гласа и изглежда, че те дават 15 мандата. Но не е така. Ако гласовете от чужбина по партии са пропорционални на гласовете в страната, те нищо не дават като мандати. Както беше през 2017 г. Повечето мандати от гласуването в чужбина се печелят от ДПС, защото гласовете там за ДПС не са пропорционални на гласовете в страната. За всичките 16 парламента след 1991 г. ДПС е спечелило от това около 30 мандата, по 2 на парламент. Това е нищо работа, за която се вдига шум, защото хората не знаят за какво иде реч. А и не им се обяснява.

- Защо българите не вярват в честността на изборите и какво трябва да се направи, за да се върне доверието им в изборния процес?

- След шашмите на изборите за ВНС през 1990 г. дълги години изборният процес у нас течеше гладко, недействителните гласове бяха в нормата (до 3-4% максимум) с изключение на 1999 г. когато на местните избори стигнаха 33% (тридесет и три процента!). И как така? Ми така, за да затруднят опозицията управляващите решиха на бюлетините за общински съветници да няма номера. И хората или не си намираха партията, или не отбелязваха нищо. Тогава имаше 3 000 000 избиратели на урните, но бяха подадени само 2 000 000 гласа за съветници. Така 1 000 000 гласа отидоха в канала, което си е 33% отвсякъде. За тази срамна история не се говори и хората не я помнят. Така не се учим от историята си. Допълнителен шок ни се стовари на последните избори. Тогава „Величие“ беше на ръба на бариерата, когато един глас решава от коя страна на бариерата ще се свлече. Така малък брой грешно отчетени гласове промениха общо 16 мандата и хората с право решиха, че на изборите много се лъже. Ще завърша с една сензационна възможност. При българската изборна система един-единствен глас може да промени не 16, а всичките 240 мандата! И това е математическа теорема в теория на гласуването. Представяте ли си какъв хепънинг ще бъде тогава? Добре, че шансът за това е нищожен. Но то и шансът човек да улучи шестица от тото „6 от 49“ е 1 на 14 000 000. Но хората печелят шестици все пак.

- Как един глас може да промени 240 мандата?

- Примерно, има 25 партии с по 100 000 гласа всяка. Общо 2 500 000 гласа. Няма други партии и гласове. Бариерата е 100 000 гласа. Всичките партии имат точно по 4% от действителните гласове и всички те влизат в парламента: 15 партии с по 10 депутати и 10 партии с по 9 депутата (ето пример с 9 депутата). Сега изведнъж намират някъде 1 глас забравен в някоя селска урна за някакъв независим кандидат. КС казва гласът да се отчете. Гласовете стават 2 500 001, бариерата става 100 000.04 гласа и никоя партия не прескача бариерата. Парламент няма, един глас промени 240 мандата! Ако някой ти каже, че мажоритарните системи са най-чувствителни (1 глас променя 1 мандат), не му вярвай. При пропорционалните системи с праг 1 глас променя целия парламент.

Нашият гост

Проф. Михаил Константинов е роден на 5 март 1948 г. в София. През 1986 г. става доктор по математика в Института по математика и механика на БАН. Заместник-ректор на УАСГ от 1999 до 2003 г. Член на Централните избирателни комисии за парламентарни, европейски, президентски и местни избори от 1991 до 2011 г. Почетен гост и лектор в университети в Англия, Германия и Франция. Съветник на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа; сътрудник на Международната фондация за избирателни системи; координатор на ЕС за България по електронно гласуване. Преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия. В момента е Директор “Електорални анализи и прогнози” в “Галъп интернешънъл болкан”.