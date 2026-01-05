Най-опасните зони в България са склоновете на Тодорка над Банско и района на езерата

В улеите под върховете има доста навят сняг

Опасността в алпийския пояс е значителна

Лавини тръгват след топлото време в планините. Покачването на температурите с 5-10 градуса създава благоприятни условия за т. нар. снежни дъски, които са най-разпространените вид лавини в България, коментираха от Планинската спасителна служба (ПСС). “Освен топлото време много важно условие е и спойката между слоевете - съществено е върху каква повърхност пада новият сняг или наветия. При топло време снегът започва да се топи, нощем се обледява и се създават условия за приплъзване на новия или наветия слой”, обясни пред “Труд news” председателят на Българска лавинна асоциация Красимир Стоянов.

В следобедните часове горните снежни слоеве стават неустойчиви и това може да предизвика свличане на снежни маси, предупредиха спасители с дълъг опит в планината.

Най-опасните зони в България са склоновете на Тодорка над Банско, защото там с лифтовете скиорите се качват най-бързо. Същото важи и за районите на езерата в Пирин и за района на Маркуджиците, където има един участък, където от горната станция на влека отиват скиорите и всяка година има жертви, обясниха планински спасители. Те припомниха, че опасна в определени случаи е и всяка пътека към хижа, която подсича склонове.

От ПСС предупредиха за лавинна опасност на Витоша и добавиха, че има заледени пътеки, а във високите части на планината има до силен вятър.

Във фейсбук групата на Българска асоциация по ски свободен и екстремен стил (BEFSA) предупреждават, че липсата на достатъчно сняг за каране на ски не означава гаранция срещу лавини и предупреждават за появили се “отцепвания и дупки” в снежната покривка.

Според спасители в Пирин лавинната опасност е трета степен от петстепенната европейска скала. “Това въобще не е за подценяване, това е доста коварна лавинна опасност. Трета степен означава, че няма видими признаци за лавинна дейност, но при навлизането на човек по склоновете може да се откъсне снежна маса, което е коварно, защото хората не го виждат. При обилни снеговалежи може да се качи до четвърта степен. Пета степен е изключително рядка - това са огромни лавини, които навлизат в населени места”, коментираха от ПСС.

В улеите под върховете има доста навят сняг. В следобедните часове горните слоеве стават неустойчиви и това може да предизвика свличане на снежни маси. Всеки ден ПСС пуска бюлетин за планинската обстановка и съвети, но като че ли никой не им обръща внимание. Прави впечатление, че се подхожда към планината с голяма доза самоувереност, като се игнорират опасностите.

От Планинската спасителна служба предупредиха пред “Труд news” за много силни ветрове и много топло време през следващите дни, което ще повиши опасността от лавини. Главната причина е натежаването и преносът на сняг в следствие на по-високите температури, обясняват експерти. По думите им се очаква последващо застудяване, което ще доведе до замръзване на всички пътища. Експертите препоръчват в планините да се ходи само с котки, а не с нормални обувки. Постъпили нови сигнали за пострадали няма, казаха от ПСС пред “Труд news”.

Според експертите лавинната опасност в алпийския пояс е значителна, тъй като са се образували снежни дъски, достигащи до 50-60 сантиметра, които не биха издържали човешко натоварване и са предпоставка за фатални инциденти. В преходния пояс опасност от лавини също има, но е умерена. В горския пояс рисковете са сведени до минимум.

Всеки един наклон създава предпоставки за нещастие, твърдят опитни планинари. Заледените склонове са проблем за туристите. Когато дълго време не е валял сняг, всички склонове са заледени и всеки, който тръгне в планината без котки, е в риск. Опасността от подхлъзване е огромна и нека всеки, който е тръгнал, да си носи алпийски принадлежности, съветват експертите. Теренът на Пирин, Рила, Витоша и Стара планина е различен и затова трябва да има местни, локални организации, които да дават съвети, категоричен е шефът на Българската лавинна асоциация Красимир Стоянов.

Носете зареден, но изключен телефон

Пипсът е задължителен в екипировката

Лавинният предавател (или пипс) е най-сложната част от лавинната екипировка.

Всички производители използват една честота

Онези, които искат да ходят в планината през зимата, трябва да имат отлична екипировка, да не излизат без резервни ръкавици, термос с чай, парче шоколад, термо одеяло, което не тежи. Трябва да носят поне един телефон, който е за спешни случаи и трябва да е изключен, защото батериите бързо падат при минусови температури. Трябва да се знае къде има обхват в планината.

Стандартното оборудване за безопасност при лавини включва лавинна раница (предавател-приемник), лавинна сонда и лопата.

Лавинният предавател (или пипс) е най-сложната част от лавинната екипировка и изисква известно време и практика, за да свикнете да работите с него. Има два режима на работа - режим на предаване и режим на приемане на електромагнитен сигнал. Режимът по подразбиране е този на предаване - при него уредът излъчва постоянен сигнал на определена честота (457 kHz), като тази честота е стандарт за всички производители на такива уреди. Пипсът трябва да работи в този режим винаги, когато сте в планината и планирате да навлезете в потенциално опасен терен.

Вторият режим на лавинните уреди е режим на приемане на сигнал. Това е режимът, който се използва в случай на лавинен инцидент и затрупан човек под снега. Чрез превключване в този режим уредът престава да излъчва и започва да търси сигнал на същата честота. В момента, в който прихване такъв сигнал, чрез звукова и светлинна индикация уредът ви насочва в посоката, в която се намира затрупаният. Използването на такива уреди от всички членове на групата значително намалява времето за търсене в случай на инцидент и по този начин увеличава шансовете на жертвата да бъде изровена преди да се стигне до фатален край.



Красимир Стоянов, председател на Българската лавинна асоциация, пред „Труд news“:

Значение имат вятърът и релефът на склона

Лавинната опасност се повишава при по-високи температури, но това не е единственият фактор. Значение имат посоката и силата на вятъра, релефът на склона и навяванията.

Благодарение на вятъра по подветрените склонове се акумулира голямо количество сняг, който заедно с температурата, която е била ниска и сега изведнъж вдигайки се, чака само някой да премине със ски или пеша и се отцепва т. нар. снежна дъска. Това е механизмът за образуване на най-разпространения вид лавини в България. За да се избегнат лавини е добре да се следват правилата на компетентните органи, които съветват туристи, алпинисти, скиори къде да ходят и къде да не ходят. Да се избягват по възможност терени с наклони над 30 градуса и за които в конкретния район има обявена лавинна опасност по петстепенната скала. Компетентните органи са лавинните асоциации и съответните спасителни служби.

В България, ние като лавинна асоциация тепърва полагаме основите на информационна дейност, която е свързана с конкретни райони и конкретни места, в които има лавинна опасност.

Когато говорим за лавинна опасност ние се опитваме да предупреждамваме хората да не ходят в определен тип зони. Но в напредналите страни във всеки курорт или зона за отдих действа лавинна служба, която за конкретния район предупреждава хората за различна степен на опасност на базата на изследвания, които правят.

При нас всичко се прави на око - т. е. някой преценява, че има лавинна опасност, примерно в района на Мальовишката долина. Как? На базата на емпиричен опит. Но това е отживелица. Само с изследвания и данни, които се трупат, можеш да кажеш има ли лавинна опасност.

Факт

Най-голямата снежна трагедия в България убива 11 души през 1956 г.

Неспазване на препоръките за безопасност може да има тежки последствия.

Един е затрупан на 7 метра дълбочина

Несъмнено най-голямата трагедия с лавина у нас се случва през 1956 г., когато загиват 11 души. Причините за нея са комплексни - тежки условия и неспазване на препоръките за безопасност.

През декември 16 алпинисти са затрупани, като петима от тях оцеляват по чудо. Групата от градската школа по алпинизъм в София тръгва от връх Малка Мальовица до Злия зъб. Условията в планината са много тежки. Има прясно навалял сняг с дебелина 30-40 см, натрупан върху заледена основа.

Алпинистите избират да вървят по диагонал вместо по долината по зимната маркировка и после директно да се качат към превала между Орлето и Мальовица.

На склона на връх Орлето зловещата лавина тръгва. Тя е от вида снежна дъска и е с размери 57 м ширина и 79 м дължина. Снежните бедствия от този тип са отговорни за около 90% от смъртните случаи. За съжаление, тя се оказва фатална и за групата алпинисти, като най-дълбоко затрупаният е намерен на 7 метра дълбочина.