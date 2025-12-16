Преди ИИ да разцъфти, много хора ще загубят много пари

Възходът и падението на Oracle през последните няколко месеца е ясно предупреждение - балонът на изкуствения интелект започва да издиша!

Да, изкуственият интелект е следващата стъпка в развитието на човечеството. Вече носи огромни ползи. Потенциалът му рязко да повиши продуктивността на икономиката и да подобри качеството ни на живот е невероятен.

Това обаче не бива да се бърка с финансовите пазари. Ефектът на изкуствения интелект там ще бъде точно като на Интернет и телекомуникациите в края на миналия век. Цените на акциите на много компании вече са напълно отделени от реалността, а те тепърва започват да вземат заеми за умопомрачителни инвестиции. Общата стойност на основните индекси на американската борса е пряка функция на тези компании. Конкуренцията обаче ще е такава, че накрая ще оцелеят много малко. Останалите ще отчетат спад, но умножен по 10.

Точно като Интернет след 2000 г., изкуственият интелект не просто ще преживее спукването на балона, а даже вероятно ще разцъфти след него. Ще бъде навсякъде и всички ще го ползваме, искаме или не. Но междувременно много хора ще загубят много пари.