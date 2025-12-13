Нова година в ресторант – колко ще платим?

С какви изненади и на какви цени ресторантите ще посрещнат своите гости на Нова година? Екип на NOVA посети няколко заведения в Русе, за да провери какви ще са цените, как ще се плаща след полунощ и дали има свободни места.

Шеф-готвачът Нели Колева е подготвила шестстепенно меню с традиционни български ястия като лозови сарми и кисело зеле с кълцан врат, приготвени по оригинални рецепти. В празничното меню присъстват и деликатеси като патешко бутче конфи, а за десерт гостите ще се насладят на тирамису с обилно количество алкохол.

Цената на кувертите тази година е 199 лв., с 30 лв. повече спрямо миналата година.

„Мисля, че това е много добра цена за това, което предлагаме“, споделя Колева.

Според Мая Русанова, председател на Съюза на хотелиерите и ресторантьорите в Русе, цените на новогодишните куверти варират между 140 и 250 лв., като високата стойност се дължи на допълнителната програма и участието на артисти.

Настаняването в хотелите и кувертите в ресторантите се плащат предварително, а поръчки извън менюто в новогодишната нощ се приемат само срещу плащане в брой.

Ресторантите вече са запълнени, но хотелиерите отчитат свободни места, като най-много резервации са направени от румънски туристи.