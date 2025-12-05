Добавиха 77 лв. към пенсиите

Средният размер на пенсиите е 1007 лв.

Средният месечен размер на пенсиите заедно с добавките към тях през октомври е 1006,92 лв., обявиха от НОИ. В сравнение със същия месец на миналата година средният размер на получаваните пари от един пенсионер е нараснал със 76,97 лв. (+8,3%).

Пенсиите имат най-голям дял в общите разходи от бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО). За първите десет месеца на годината разходите за пенсии са 19,85 млрд. лв. Спрямо същия период на миналата година парите за пенсии са нараснали с над 2 млрд. лв. (+11,5%).

Общият размер на разходите от бюджета на държавното обществено осигуряване от януари до октомври е 22,39 млрд. лв. В сравнение със същия период на миналата година разходите са нараснали с 2,2 млрд. лв. Същевременно общата сума на приходите в бюджет на ДОО възлиза на 12,39 млрд. лв. Спрямо същия период на миналата година приходите нарастват с 1,637 млрд. лв.

Тъй като приходите от осигуровки не стигат за изплащане на пенсиите, от републиканския бюджет, където влизат приходите от данъци, в бюджета на ДОО за десет месеца са преведени над 10 млрд. лв.