Средната заплата у нас достигна 2549 лв.

Това сочат данните през третото тримесечие на годината

Средната работна заплата в България достига 2549 лв. през третото тримесечие на годината, което представлява 12% ръст спрямо същия период на 2024 г., показват данните от информационния бюлетин на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), публикуван на сайта на ведомството.

София-град остава регионът с най-високо заплащане – 3474 лв., или около 25% над средното за страната. Най-сериозно повишение на средните възнаграждения на годишна база се отчита в областите Търговище (19,6%), Силистра (18,7%) и Смолян (17,2%).

Според бюлетина общият доход на домакинствата за периода възлиза на 6988 лв., което е увеличение от 4,4%спрямо предходната година.

В осем икономически сектора средните заплати надхвърлят националното ниво, като в тях е заета около една трета от работещите. Най-високи са възнагражденията в:

- „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ – 5512 лв.

- „Финансови и застрахователни дейности“ – 3716 лв.

- „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива“ – 3539 лв.

- „Професионални дейности и научни изследвания“ – 3460 лв.

- „Държавно управление“ – 3088 лв.

- „Добивна промишленост“ – 3071 лв.

- „Образование“ – 2780 лв.

- „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 2584 лв.

По окончателни данни на Националния статистически институт средната брутна годишна заплата за 2024 г. е 27 898 лв., което представлява 13,9% увеличение спрямо 2023 г.