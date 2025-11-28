Важно за пенсионерите: Изплащат пенсиите по-рано

Обезщетенията за безработица ще се изплащат на 15 декември

Изплащането на пенсиите за декември 2025 г. чрез пощенските станции ще започне на 5 декември (петък) и ще продължи до 19 декември (петък), съобщиха от НОИ.

Пенсионерите, които получават средствата си по банков път, ще имат преведени сумите също на 5 декември.

По-ранният график е изключение, наложено от решение на Министерския съвет от 19 ноември, с което 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. са обявени за неприсъствени дни. Така се съкращава времето за обработка и приключване на пенсионните плащания преди края на годината.

Заедно с декемврийските пенсии ще бъдат изплатени и коледните добавки от 120 лв.. Право на тях имат пенсионерите, чиито пенсии (или сборът им с добавки и компенсации) за декември са до 638 лв. включително. От бонуса ще се възползват около 536 хиляди души, уточняват от НОИ.

На 2 декември ще бъдат преведени и паричните обезщетения за бременност и раждане, отглеждане на дете до 2 години и осиновяване на дете до 5 години за месец ноември.

Обезщетенията за безработица ще се изплащат на 15 декември (понеделник).