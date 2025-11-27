От днес: Revolut официално спря плащанията в лева

Revolut, глобалната финтех компания с над 65 милиона клиенти по света и повече от 1,2 млн. потребители в България, финализира днес прехода от лев към евро на местния пазар. Дигиталната банка вече започна да прилага всички ключови промени, които бяха анонсирани поетапно през последните седмици.

От днес Revolut официално преустанови поддръжката на сметки и джобове в лева. Всички наличности в BGN са автоматично конвертирани в евро по фиксирания курс, определен от регламента на ЕС – 1,95583 лв. за 1 евро. Клиентите вече могат да поддържат единствено евро сметки като основна валута в България.

Преходът към евро доведе и до промени в разплащанията:

- От 27 ноември изходящи преводи в BGN вече не се обработват.

- От 10 декември е спряна обработката и на входящите преводи в лева.

- Всички връщания или отказани транзакции в BGN след тази дата се кредитират по сметките в евро след автоматична конверсия.

- IBAN номерата остават непроменени и не изискват действия от страна на клиентите.

От днес всички абонаментни планове и такси за услуги на Revolut се начисляват в евро. Компанията подчертава, че клиентите няма да бъдат натоварени с допълнителни разходи, свързани с промяната на валутата. Потребителите бяха уведомени за тези условия още през октомври 2025 г.

„С над 1,2 милиона клиенти Revolut е една от най-големите банки в България. Решихме да завършим преминаването към еврото сега, за да осигурим максимално гладък процес. Опитът ни в други държави показа, че навременният преход води до по-малко затруднения. Така нашите екипи могат да подкрепят клиентите преди празничния сезон“, заяви Мария Лукаш, ръководител на отдела за растеж в Централна и Източна Европа.