Краят на Мадуро наближава

Както биха се пошегували зевзеците в социалните мрежи - Мадуро се клати. Венецуелският диктатор наближава срока си на годност и не виждам сценарий, при който той би останал на власт.

Въпросът обаче е, че изваждането му няма да е толкова проста работа. Мадуро, като всеки диктатор, е параноик, който от години изгражда стройна система за самозащита. Система, която в момента все още го държи на власт. Нека поясня. Но преди това няколко думи за ретроспекция на случващото се в момента около Венецуела.

От няколко месеца насам президентът Тръмп провежда много безжалостна чистка в Карибския басейн. Американските военни сили са унищожили над 22 лодки, натоварени с наркотици, в операции, които са довели до смъртта на 83 души - всички те, според официални данни, са свързани с венецуелски наркотрафиканти, действащи под шапката на Мадуро. Тръмп не се шегува - той обяви тези удари като част от кампания срещу „наркотероризма“, който Мадуро спонсорира чрез своя „Картел де лос Солес“ - група, вече официално обозначена от САЩ като терористична организация. Тези лодки, излизащи от венецуелски брегове, са били пълни с кокаин, предназначен за САЩ и Европа, и Тръмп просто ги взриви - без компромиси, без дипломатически танци. Това е класически Тръмп: директен, ефективен, без да се извинява на либералните медии, които вият за „цивилни жертви“.

Какви цивилни жертви, бе, уважаеми? Тези „жертви“ са били наркотрафиканти от селата на североизточното крайбрежие на Венецуела, където Мадуро е превърнал страната в хъб за дрога. И това е само началото. За да подкрепи тази чистка, Тръмп изпрати военни части и кораби край бреговете на Венецуела - включително най-големия самолетоносач в света, USS Gerald R. Ford, който сега патрулира северно от венецуелските води с 4000 моряци и 75 изтребителя на борда. Това не е просто шоу - сателитни данни показват, че американски разрушители и военни самолети са позиционирани далеч от обичайните маршрути за дрога, директно срещу венецуелското крайбрежие, за да оказват натиск върху режима. Тръмп строи стена от стомана в морето, а Мадуро трепери. И с право.

Това, че вървим към обезмадуряване на Венецуела обаче не значи, че диктаторът ще се пусне от мача без бой. Мадуро отдавна е изградил мрежа от кубински контраразузнавачи, които са инфилтрирани дълбоко в венецуелската армия. Тези агенти, обучени в Хавана, мониторират всеки генерал, всеки офицер, за да предотвратяват всякакви опити за преврат - точно както правеха за Чавес преди него. Кубинците са навсякъде: в разузнаването, в казармите, дори в личната охрана на Мадуро, който е увеличил броя им напоследък поради страха си. Те са майстори на репресията - създадоха система на шпионаж и страх, която прониква във всяка структура на венецуелските въоръжени сили. И тук идва мрачната част: изтезанията и мъченията, които са ежедневие в затворите и арестите под управлението на Мадуро. Доклади на ООН и Амнести Интернешънъл разкриват безпрецедентна репресия - произволни арести, изчезвания, мъчения с електрошок, сексуално насилие и дори злоупотреби с деца. След последните избори, които според всички независими анализатори бяха манипулирани от режима на Мадуро, ситуацията ескалира. Ако това е въобще възможно. Политическите затворници са изолирани, лишени от връзка със света, хранени с гнила храна, а „най-бунтовните“ са затваряни в „камери за мъчения“, където страданието е инструмент за контрол. Тези жестокости не само спират преврати, но и смазват всяка опозиция - армията е парализирана от страх, защото всеки, който мръдне, рискува да бъде измъчван или „изчезнат“.

Мадуро, с помощта на кубинските си приятелчета, е превърнал Венецуела в затвор под открито небе. И това в една от най-богатите на природни изкопаеми държави на планетата. По подобие на руските му авери, Мадуро получи богата държава, която плавно превръща в коптор. Вижте как арабите с един петрол превръщат пустинята в оазис и после вижте как хора като Путин и Мадуро превръщат своите оазиси в пустиня. Има във Венецуела петрол, както има в арабския свят. Но няма кой да им го управлява не в подкрепа на един самозабравил се елит, а в името на развиването на обществото. Вижте какъв е контраста с една ревитализирана Аржентина с Хавиер Милей начело. Буенос Айрес се връща на световната карта като регионален и дори глобален играч. При все че няма ресурсите на Венецуела. А Каракас прилича на град, изваден от филм на ужасите с всичките репресии и бедност, които са характерни за държава от третия свят.

Ясно е, че Мадуро се клати, но ще падне ли? Диктаторът реално няма много избор - ако се опита да избяга, навсякъде по света ще го чакат белезници. САЩ са обявили награда от 50 милиона долара за ареста му заради наркотероризъм и трафик на кокаин, с обвинения от 2020 г., които бяха засилени тази година. Дори Куба, неговият „съюзник“, според американско разузнаване, може да го елиминира, ако опита да избяга, за да не разкрие тайни. Освен Русия или може би Иран, никой няма да го приюти - Interpol, европейски съдилища и дори латиноамерикански съседи ще го предадат. Той е в капан: или остава и се бори с Тръмп, или бяга и става плячка. Това е краят на един провален социалист - глад, корупция, дрога и репресии са неговото наследство.

Затова подкрепям Тръмп изцяло - той е единственият, който има куража да се изправи срещу тези диктатори, без да се крие зад дипломатически глупости. Мадуро е символ на провала на левия популизъм: от богат петролен рай до гладна държава, където хората ядат от боклука. Тръмп го чисти методично, с военна мощ и санкции, и това е правилно - Америка на първо място, а не толерантност към терористи. Краят на Мадуро наближава, и когато падне, Венецуела ще диша свободно. Иде време за равносметка във Венецуела. Идва време за плащане на сметката. Единственият, който може да я плати, е Мадуро. Той и режимът му са минало. Каквито и инструменти да използват, за да се запазят, няма исторически пример на някой, който е удържал репресивен режим, когато пред портите му тропат американски самолетоносачи и разрушители. Мадуровчетата по света треперят. И с право.

Благодаря ви за вниманието по този въпрос.