Подходът на Тръмп е „минимизиране на щетите“ - стратегия, добре позната и в корпоративния свят

Германия, Франция и Великобритания полагат неимоверни усилия, за да блокират ключови елементи от 28-те точки на Тръмп

Хайде да си поговорим за темата на деня - мирните планове за Украйна и сериозното стратегическо разминаване във визиите на САЩ от една страна и Германия, Франция и Великобритания от друга.

Позицията на Тръмп към момента е изградена върху „прагматичен компромис“: признаване на част от окупираните територии като де факто руски, замразяване на фронтовите линии и отказ от НАТО за Украйна. Към това се добавя лимит върху военния ù капацитет и силно централизиране на международните гаранции в ръцете на САЩ и Русия. Подходът на Тръмп може да бъде наречен „минимизиране на щетите“ - стратегия, добре позната и в корпоративния свят: приемаш реалността такава, каквато е, фиксираш загубите и създаваш условия за възстановяване. Вместо безкрайна спирала на разрушение, постигаш бърз мир, който спира демографския срив, икономическата катастрофа и унищожаването на цяла държава.

Германия, Франция и Великобритания от друга страна полагат неимоверни усилия, за да блокират ключови елементи от 28-те точки на Тръмп - особено тези, които предвиждат териториални отстъпки, ограничаване на украинската армия и отказ от НАТО. Те настояват, че войната трябва да приключи „на принципна основа“, дори това да означава продължаване на конфликта. Именно затова трите държави лансират свое европейско контра-предложение, което запазва максимален военен потенциал на Украйна, отхвърля всякакви предварителни географски линии на замразяване и настоява, че Киев не трябва да бъде притискан към компромиси, които биха легитимирали руската агресия. Най-общо казано, и трите държави биха искали да удържат конфликта в рамка, която обслужва собствените им стратегически и икономически интереси.

Предстои да видим какъв ще бъде окончателният вариант на мирното споразумение. Разбира се, 28-те точки на САЩ докараха зловещи газове на титаните на либералната мисъл у нас и водопад от обиди по адрес на „агент Краснов“. Клетите те, а дори още не са чули какво казва Арестович по темата. А то е много любопитно. Според Арестович, „последният ден на войната ще бъде първият ден от края на Зеленски“, поради една проста причина.

Според медийните публикации, в плана за мир има пункт за „пълен одит на международната помощ, получена от Украйна“.

И тук има един колосален проблем: корупцията в Украйна. Оставяме настрани статиите в западни медии от 2021 година и разследванията Pandora Papers за офшорни фирми на Зеленски. Тук говорим за Хънтър Байдън и Бурисима от една страна, а от друга - за Operation Midas, свързана с мащабна схема за подкупи и корупционни плащания в размер на стотици милиони долари. То не бяха снимки на златни тоалетни, то не бяха луксозни имоти по света, то не бяха торби с пари. Най-плашещото е, че се споменават имената на най-близките хора от обкръжението на Зеленски: на Тимур Миндич - приятел и бизнес партньор, на министъра на правосъдието Герман Галущенко, на министъра на енергетиката Светлана Гринчук, на бившия вицепремиер Олексий Чернишов, на Рустем Умеров, настоящ секретар на Съвета за национална сигурност и бивш министър на отбраната, и на самия Андрий Ермак - ръководител на президентската администрация и дясна ръка на Зеленски.

И всичко това на фона на неотдавнашния опит на Зеленски да постави антикорупционните органи под контрола на главния прокурор, който сам той избира - така службите щяха да попаднат дефакто под властта на президента.

Американските медии пишат, че САЩ усилено му търсят заместник (едно от най-спряганите имена е на генерал Залужни). Според Арестович, Зеленски няма много опции, а една от малкото останали печеливши карти е нов скандал с Тръмп и поза „Аз отказвам да капитулирам“, която със сигурност ще му вдигне допълнително рейтинга извън Украйна.

Ще видим. Дай Боже тази война да приключи максимално бързо. Тези дни все си мисля за прословутото: „Второто предложение на руснаците е по-лошо от първото, но несравнено по-добро от третото“.

*Oт Фейсбук