Отбранителната индустрия в Европа е в зелена клинична смърт

Да станем послушен спонсор на либералните европейски партии и чиновници в Брюксел

„Предложенията за мир“, както и оскъпяването на енергоресурсите, стратегическите суровини и минерали заради Зелената сделка в Европа и санкциите срещу Изтока - видимо не се отразяват добре на акционерите в оръжейния гигант „Райнметал“.

България обаче е богата и си залага в бюджета за догодина нов милиарден дълг и дефицит, отиващ да покрива заемите по програмата за превъоръжаване SAFE. Имаме излишни милиарди, ларжим си!

Правим си барутни заводи за нашата сметка, но пък вземаме 49% процента, а за партньорите, които видимо имат проблеми - 51%! Военен, екологичен, логистичен и човешки риск за нас, а ползите - „споделени“. За наши и чужди политици и лобисти. И да си върви тихомълком далаверата...

Явно идеята е като бодър кръводарител да съживим изпадналата в клинична зелена смърт отбранителна промишленост и индустрия в стара Европа. И да станем послушен спонсор на либералните европейски партии и чиновници в Брюксел, които ще захлебят от тлъстите поръчки и договори чрез т. нар. връщАнка. Практика, която само наивно си въобразяваме, че сме я измислили ние...