Комисар Любомир Николов - човекът, който си върши работата съвестно и професионално

Всички вече разбраха за бруталния случай с арестувания директор на столичното 138-о СУ, поставил камери в писоарите и тоалетните на момчетата, с директни записи към телефона си.

Педофилите трябва да се разобличават и оповестяват безскрупулно и масово.

В много западни държави, обаче, са възприели и практиката медиите да се фокусират не само върху образа и името на терориста, убиеца, престъпника, педофила и тн., за да не му дават и това малко удоволствие от светлината на прожекторите, а и върху онези, които са го спрели/разкрили.

Смятам, че трябва да започнем и у нас да го правим.

Този конкретен случай бе разкрит от СДВР под личното внимание на сегашния му директор - главен комисар Любомир Николов.

Николов е вече ежемесечно в центъра на сериозно разкритие или операция на СДВР, които работят осезаемо по-активно и професионално под негово ръководство.

На фона на цялата помия, с която сами се заливаме и деморализираме ежедневно в обществото, хеле пък политиката, ми се ще чат пат да обръщаме внимание и на онези в държавата и системата, които си вършат работата съвестно и професионално.