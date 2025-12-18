От 5-10 грама сега, ще трябва цял килограм във всеки електрически автомобил

Среброто май се оказва критичен метал за енергийния преход!

Докато Европа спеше, цената на среброто направи поредния лъвски скок на металната борса в Шанхай, достигайки нов исторически рекорд от $66.40 на тройунция.

Напоследък прави впечатление, че среброто обикновено расте в Шанхай, после стои относително стабилно в Лондон, а накрая обикновено пада малко в Ню Йорк. И този цикъл се върти почти на ежедневна база. Обяснението е просто: Шанхай е индустриална борса, където се купува за физическа доставка към компаниите. В Лондон и Ню Йорк основно се обменят хартиени договори, деривати, къси позиции и играчите са главно банки и хедж фондове.

В тази връзка обръщам внимание на един нов фактор, който засега остава незабелязан, когато се говори за пазара на сребро - новите твърдотелни батерии на Samsung.

Samsung, чрез подразделението си Samsung SDI, е лидер в технологията за следващо поколение твърдотелни батерии (ASSB), разработвайки батерии с висока енергийна плътност (500 Wh/kg), пробег от 800-1000 км, 9-минутно бързо зареждане и живот от 20 години. Технологията използва анод от сребърно-въглероден композит за по-висока стабилност, като вече са предоставени клиентски мостри, а масовото производство се планира за 2027 г. Голямата разлика с предишните батерии е в среброто, което се оказва единственият материал, способен да предотврати образуването на дендритите, които съсипват съвременните литиеви батерии.

Това не е лабораторен експеримент - заводите вече се изграждат, а BMW планират масовото използване на такива батерии. Ако това реално се случи, електромобилите ще станат толкова добри, че забраната за коли с ДВГ ще бъде безсмислена - и без нея никой няма да ги купува.

Тук обаче се намесват едновременно физиката, химията, икономиката и геологията:

Откъде ще дойде нужното сребро и колко ще струва?

Според сметките на изкуствения интелект една такава 100 kWh батерия ще изисква около 1 килограм сребро. Днес в един автомобил с ДВГ има средно 5-10 грама, а в един електромобил - около 30-50 грама сребро. Направете го 1 килограм на кола, умножете по милиони нови електромобили годишно и сравнете с наличния пазар на сребро, който и без това е в гигантски дефицит вече 5 години!

Аз знам какво правя с тази информация и действията ми се отразяват в стремителния ръст на Експат Природни ресурси. Разбира се, всичко е само мое мнение и не трябва да се приема като препоръка за инвестиции.