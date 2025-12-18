Слепци не могат да водят слепци другаде освен към бездънната яма

ЕС деградира с минути. Ако не вразумим тези хора бързо, ще бъдат застрашени освен всичките ни свободи, но и физическата сигурност на Европа и гражданите ù!

Ужким върховенство на правото, свобода на изразяване, разделение на властите, а всъщност дрън-дрън - та пляс.

На 15 декември ЕС (този модерен аналог на СССР) санкционира достолепния швейцарец и ветеран от Студената война - Жак Бо, замразявайки сметките му и забранявайки му да пътува в рамките на Съюза.

Човекът е феноменален ерудит и анализатор, работил е в ООН и НАТО, полковник от швейцарските тайни служби.

Неговата вина е, че не се вписва в установения от ЕС самоубийствен наратив, че руснаците искат да завладяват света и трябва да се сблъскаме с тях веднага. А че всъщност са обективно застрашени от военния блок на НАТО, който стъпва на границите им, въпреки обещанията, че това никога няма да случи.

Санкциите срещу този човек си имат име. Чиста проба - цензура. Брутална. Без съд и доказване на каквито и да било „връзки“ с руснаците. Веднага бие на очи следното: в „либерална Европа“ много „демократично“ няма никакво разделение на властите - изп. власт в ЕС си прави санкционен списък с хора, които според мракобесните и тиранични чиновници в Брюксел разпространявали, видите ли, „руска пропаганда“. И ги наказва брутално!

Остават без пари и право на влизане в ЕС. Ако сте швейцарец - горко ви, защото сте заобиколени от този „справедлив съюз“ на „евроатлантически ценности“. Един вид сте си жив заточеник, но пък поне не живеете в диктатура, а в Меката на свободата и правата на човека!

Разбира се, всеки който не вярва, че на бойното поле Русия може да понесе стратегическо поражение от уок, джендър неутрална и енергийно бедната евролиберална и глобалистика хунта - веднага попада в тази категория!

Малко по-рано през година тази съдба застигна и Натали Ямб. Швейцарка от камерунски произход.

Наскоро бяха криминализирани и екскурзиите до Русия. Нали това беше болшевизмът бе, другари, бивши ДС-агенти, днес първи русофоби и евролиберали! Да не може да пътуваш, да нямаш достъп до тезите и доводите на другата страна, нито правото да оспориш посоката към светлото бъдеще, към която те тикат политкомисарите!

Ударът е само предобраз на това, което пристига и за нас с лелеяното цифрово евро: Жак Бо е пенсионер, живее в Брюскел, а книгите му се издават във Франция. Със запора на сметките му, той рязко е остракиран от икономическия живот и сигурно трябва да живее от въздуха.

Разбира се, за жалост това не е изолиран случай, нито е случайно.

Това се случва, когато едно самозабравило се и неизбрано от никого управление в Брюксел иска да подготви гражданите за нещо голямо. И пълното съгласие и страха да се изрази друга позиция - са ключови условия за постигането на тези цели.

Сега е историческият момент да се действа.

Слепци не могат да водят слепци другаде освен към бездънната яма. Време е, защото после ще е късно.