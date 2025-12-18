Как един 33-годишен идва в София и става директор? Много лесно - назначен е от ППДБ

Цялата образователна система се е наводнила от назначения на лгбт-активисти

Българското училище от светиня се превърна в надпревара на политически назначения.

Как един 33-годишен човек идва в София и става директор? Много лесно - назначен е от ПП-ДБ.

Училището боледува от политически намеси - махат се класици от българската литература и важни факти от българската история и се заменят материали на НПО-та, които проповядват джендър идеология.

Самото министерство на образованието е превзето от соросоидни структури.