Как един 33-годишен идва в София и става директор? Много лесно - назначен е от ППДБ

Автор: Красимир Каракачанов
Българското училище от светиня се превърна в надпревара на политически назначения.
Как един 33-годишен човек идва в София и става директор? Много лесно - назначен е от ПП-ДБ.
Цялата образователна система се е наводнила от назначения на ЛГБТ-активисти.
Училището боледува от политически намеси - махат се класици от българската литература и важни факти от българската история и се заменят материали на НПО-та, които проповядват джендър идеология.
Самото министерство на образованието е превзето от соросоидни структури.