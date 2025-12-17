Не ни ли отвращава това, което е правил директор на училище, докато е наблюдавал децата на скритите камери?

Случаят в столичното училище, в чиито тоалетни директорът скришом си е монтирал камери, за да наблюдава децата, е брутален.

Не знам как още бащите на тези деца не са се събрали да търсят справедливост по старите традиционни начини.

Поверяват ти деца, които трябва да възпитаваш и образоваш, а ти си човек затънал до шия в аморалност, деморализиран до мозъка на костите си, извратен до най-тъмните кътчета на подсъзнанието си. Гнусен, безподобен изрод.

Има ли смисъл да се споменава симпатизант на коя партия е този човек и коя партия го е приютила с неговите широкоскроени цивилизационни ценности?

Има ли смисъл да си задаваме въпроса защо такъв човек може да се чувства достатъчно спокойно, за да извърши подобна гавра с децата?

Докато ще търпим извратеността да се прокрадва спокойно покрай не друг, а децата ни? Не им ли дължим нормалност и защита?

Не ни ли отвращава това, което е правил този човек, докато е наблюдавал децата на скритите камери?