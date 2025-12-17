Авария в столичен квартал превърна блок в сауна, а детска градина е под риск (ВИДЕО)

Авария на магистрален топлопровод в столичния квартал „Лозенец“ създава сериозни проблеми за живеещи в жилищен блок и за близка детска градина, която може да остане без отопление при належащ ремонт. За ситуацията алармираха потърпевши пред NOVA.

Тръбите на парното, които захранват с топлина детската градина и още две сгради, преминават през мазетата на жилищния блок и често се пукат, заливайки помещенията с гореща вода и пара. Съкооператорите твърдят, че живеят в постоянен стрес и са лишени от достъп до сервизните помещения заради опасността.

„Магистралният топлопровод на „Топлофикация“ преминава през нашата частна собственост. При последната авария в неделя мазето беше пълно с пара и вряла вода. Дежурим денонощно от страх, а влагата вече компрометира основите на сградата. Вместо основен ремонт, от дружеството временно закърпват тръбите с т.нар. свински опашки“, разказа жител на блока в ефира на „Здравей, България“.

Друга потърпевша споделя, че търговският ѝ обект в сградата е сериозно засегнат от влагата.

„Подаваме жалби от август миналата година, но отговор няма. Сигнализирахме дори кмета на района“, каза тя.

Ситуацията поражда тревога и сред родителите и персонала на детската градина заради риска от спиране на отоплението. От „Топлофикация“ заявиха, че предстои спешен ремонт на проблемния участък.