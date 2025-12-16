Безплатна храна и топли напитки в София за нуждаещите се

Столичната община стартира кампания за раздаване на храна и топли напитки за хора в нужда.

Инициативата ще продължи от 17 декември 2025 г. до края на март 2026 г. и има за цел да подкрепи най-уязвимите граждани през студените зимни месеци.

Всеки ден между 11:30 и 14:00 ч. в храм „Св. Мъченица Параскева“ нуждаещите се ще могат да получат сандвич, плод и топъл чай.

Очаква се заместник-кметът по социални дейности и интеграция на хора с увреждания Надежда Бачева да даде официалният старт.