Проверяват техническото състояние на Аспаруховия мост

Камера събира данни за трафика в реално време

Техническо обследване на Аспаруховия мост ще бъде извършено от АПИ до пролетта на 2026 г. То е необходимо, за да се планира основният ремонт на съоръжението, което догодина става на половин век.

Проверката ще бъде възложена до дни. Очаква се анализът на данните от нея да е готов до есента на идната година, след което ще бъде възложена обществена поръчка за инженеринг. Това стана ясно на четвъртото заседание на създадената специално за целта работна група с участието на депутати, представители на местната власт, Областното пътно управление, браншови организации, архитекти и строителни инженери.

Бъдещето на моста ще е обект на кръгла маса на 12 януари, на която са поканени Пристанище Варна, ДППИ, КАТ, велоорганизации. На нея ще бъде представено свършеното от работната група. Тя ще го представи в доклад и пред Общинския съвет. Една от препоръките в документа е да бъде въведена интелигентна система за управление и контрол на трафика. На моста вече е монтирана камера, която събира данни в реално време. Анализът им ще послужи за кандидатстване по европрограми. Общината също планира да отдели средства в бюджета си за внедряване на такава система.

В проекта на доклад се посочват и алтернативни варианти, които да поемат трафика по време на ремонта на моста. Един от тях е водният градски транспорт между Морска гара и пристана в парк „Аспарухово“. Друга възможност е строежът на клапов мост между Острова и северния бряг на кв. „Аспарухово“. Трайно решение е втори мост край Белослав или изграждането на тунел под канала. Предлага се и разширяване на пътя южно от ул. „Девня“, който да поеме тежкотоварния трафик.