Замразяват заплатите в бюджетните организации

Такса смет може да остане без промяна

Минималната заплата става 620,20 евро

Заплатите на хората в бюджетните организации в началото на 2026 г. ще остават в размера им към края на 2025 г. Това е записано в удължителния закон за бюджета за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г., който беше приет от Министерски съвет и внесен в парламента.

В Закона за публичните финанси е предвидено, че ако до началото на бюджетната година държавният бюджет не бъде приет от парламента, приходите на бюджета се събират в съответствие с действащите закони, а извършването на разходите е в размер не по-голям от размера им за същия месец на предходната година, до размера на постъпилите приходи, помощи и дарения. В удължителния бюджет е записано, че когато приходите за съответния месец са недостатъчни да покрият разходите, лимитите за плащания се намаляват съразмерно до размера на приходите. Министерствата приоритизират плащанията си, като разходите за заплати и социални плащания са приоритет и се изплащат в пълен размер.

Всички правила за събирането на данъци и осигуровки остават без промяна до приемането на бюджет за 2026 г. от следващо правителство. Тоест максималният осигурителен доход и размерите на данъците и осигуровките остават без промяна. Минималната заплата за 2026 г. вече е определена от Министерски съвет на 620,20 евро. Размерът на минималната заплата се определя от правителството, а не в закона за бюджета.

Удължителният бюджет ще действа три месеца, но в този срок не се включва времето, през което няма избрано Народно събрание.

Такса смет и за следващата година може да бъде определена на база данъчната оценка на имотите, пише в удължителния бюджет.

Няма да бъдат увеличени парите за майките

Синдикатите искат да бъде приет бюджет

Заплатите в бюджетните организации ще останат без увеличение, ако не бъде приет бюджет за 2026 г., алармират синдикалните организации.

Заплатите на 470 хил. човека без промяна



Изтеглянето на проекта на бюджет за 2026 г. и приемането на удължителен закон за бюджета ще създаде сериозно обществено напрежение и проблеми. Това е записано в отворено писмо на синдикалните организации КНСБ и КТ “Подкрепа”. Според синдикатите, каквито и недостатъци да има в проекта на бюджет има достатъчно време те да бъдат коригирани и бюджетът да бъде приет.

Неприемането на бюджета за 2026 г. в срок означава “замразяване” на доходите на всички работещи, чийто работодател е държавата, на нивата им от 2025 г. Става въпрос за 470 хил. работещи в обществения сектор (учители, лекари, медицински сестри, специалисти по здравни грижи, университетски преподаватели, работещи в културни институти, музеи, читалища, библиотеки и др.), както и още 130 хил., заети в държавни и общински дружества и предприятия (БДЖ, “Български пощи”, градски транспорт и т. н.), посочват синдикалистите.

Неприемането на бюджет е равнозначно на загуба на реална покупателна способност на стотици хиляди българи в момент, когато им беше обещан и договорен ръст на доходите с поне 10%, в резултат от диалога между всички социални партньори през последните седмици.

Неприемането на бюджета означава по-ниски приходи от ДДС и от данъка върху доходите, тъй като в условията на “замразени” доходи, вътрешното потребление ще отстъпи като дял от брутния вътрешен продукт на страната.

Неприемането на бюджета за 2026 г. означава по-нисък размер на майчинството през втората година спрямо този, който беше предвиден. Ако няма приет бюджет за 2026 г., Българският лекарски съюз няма да подпише нов национален рамков договор и ще остане в сила сега действащият. Това ще лиши болниците от по-високи приходи и съответно от възможност да дават конкурентни заплати, което ще се отрази негативно и на самите

пациенти.