Социално предприятие от Варна с национален приз за иновации

Регионът е лидер в страната в сферата на социалната икономика

Варненското социално предприятие „Карнавал БГ“ ЕООД стана първенец в конкурса на МТСП за прилагане на иновации, свързани със заетост. Основано като семеен бизнес, то се занимава с изработката на автентични български носии, като осигурява работни места и обучение на хора от уязвими групи.

Наградата бе връчена от областния управител проф. Андрияна Андреева при представянето на отчет за дейността на Регионалния център за развитие на социалната икономика в Североизточна България.

Във Варненска област са регистрирани най-много социални предприятия в страната - 39. Регионът е абсолютен лидер в сферата на социалното предприемачество, тъй като в столицата предприятията са 36, в Пловдив - 26, в Бургас - 21, сочат данните на центъра.

Според неговия координатор Калина Кънчева целта сега е социалните предприятия да преминат на самоиздръжка и да печелят от реално сключени сделки, вместо да са зависими от дарения и субсидии. Като добра практика от центъра посочват общинския фонд във Варна, който тази година подкрепя 21 социални предприятия. В тях работят 55 души от уязвими групи, голяма част от които са младежи.