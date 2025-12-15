Три влекача извеждат "Кайрос" на безопасно място

Танкерът вече не е край Ахтопол, ще пусне котва в определената зона

Три влекача извеждат танкера "Кайрос" на безопасно място. Той вече не е срещу фара на Ахтопол. Ще бъде преместен далече от градовете и пристанищата, в Бургаския залив.

В неделя тестовете на системите на кораба са минали добре и рано сутринта в понеделник влекачите са го закачили и ще го откарат в предварително планираната зона.

Там танкерът ще пусне котва, заяви пред Труд news, капитан Живко Петров, директор на ИА "Морска Администрация".

В събота капитан Петров обясни, че с 5-тонен генератор тестват системите на авариралия танкер. Генераторът бе на борда на наш риболовен кораб, който се е доближил до танкера и така "Кайрос" получил захранване. Основните системи на кораба са проработили, в това число и котвените.

Очаква се след като стигне до определеното място, да пусне котва безпроблемно.

"Кайрос", който е бил поразен от военни дронове край Босфора, бе блокиран преди повече от седмица край Ахтопол, което паникьоса местното население заради притеснения от разлив.